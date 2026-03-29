健康網》春天反而更累？醫揭「春困」真相 3種體質多留意

改善春困，專家表示，頭為「諸陽之會」。每天早上起床或下午昏沈時，用指腹或寬齒梳，從前髮際線往後腦勺梳理50-100下；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入春季天氣回暖，不少人卻出現「越睡越累、白天昏沉」的狀況。竹北昌盛堂中醫師陳貽嬋指出，這並非單純疲勞，而是典型「春困」現象，與氣候濕氣增加、體內陽氣升發失衡及生活習慣有關，如果屬於容易水腫、高壓工作族，或是手腳冰冷等3種體質特別容易出現春困症狀，不妨藉由梳頭與伸展、飲食策略、茶飲調理等3法改善。

許多人疑惑，為何氣溫回升反而更疲倦？陳貽嬋於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」發文分享，從生理角度來看，冬天血液集中於內臟與大腦以維持體溫，春天氣溫上升後，血管擴張、血液流向四肢與體表，導致腦部供氧相對減少，容易出現反應變慢、嗜睡等現象。

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中醫認為「春主生發」，春天是大自然陽氣向上、向外疏發的季節。人體作為大自然的一份子，體內的陽氣也應該像樹木發芽一樣跟著動起來。如果民眾在冬天沒有把能量存好，或是體內的通道被堵住了，例如，經絡不通、濕氣重，身體就會跟不上大自然生發的速度，表現出來就是困倦、乏力、提不起勁。

3種體質特別明顯

陳貽嬋分析，從體質來看，3類族群特別容易出現明顯春困症狀：

第1為「脾虛濕盛型」的水腫人，早上容易臉部浮腫、下午小腿腫脹，常見水腫、頭重、腸胃脹氣與排便黏滯。

第2為「肝氣鬱結型」的壓力人，常見於高壓主管、工程師或完美主義者族群，平常容易緊張焦慮、不自覺嘆氣（嘆氣後舒服一點）、脅肋部（側胸）脹痛、肩頸僵硬等。

第3為「陽氣不足型」的虛寒人，手腳冰冷、臉色蒼白、講話有氣無力、稍微動一下就喘，同時非常怕冷，即使春天來了還是穿很多。

面對春困，我們不需要昂貴的補品，重點在於「疏通」與「生發」。陳貽嬋提供在日常生活中就能執行的3大方法：

●梳頭與伸展

頭為「諸陽之會」，每天早上起床或下午昏沉時，用指腹或寬齒梳，從前髮際線往後腦勺梳理50-100下。這能刺激頭皮的微循環，引導陽氣上行，提神效果比咖啡還好。

肝主筋，春天最適合做拉筋伸展，建議每天做擴胸運動，或者雙手十指交扣向上延伸，感受肋骨兩側被拉開的感覺，能疏通肝經，緩解鬱悶的情緒。

●飲食策略

少吃酸，酸味有「收斂」的作用，不利於春天陽氣的生發；多吃甘（自然甜），選擇山藥、大棗、薏仁、米飯等甘味食物，能健脾胃；加點「辛」香料，這是春季飲食的重點，適量攝取蔥、薑、蒜、韭菜、香菜、洋蔥。這些有特殊香氣的蔬菜具有「發散」的功能，能幫助把體內的寒氣濕氣逼出來，促進陽氣生發。

春天適合的家常菜，包括了韭菜炒蛋、洋蔥炒肉片、蛤蜊絲瓜湯（加薑絲）等。

●茶飲調理

含糖飲料不如換成「玫瑰薄荷疏肝茶」：

材料：乾燥玫瑰花3-5朵、薄荷葉2-3片、黃耆2片（若容易水腫可加陳皮1片）

沖泡：熱水沖泡5分鐘即可。

功效：玫瑰花疏肝理氣、活血養顏；薄荷清利頭目、緩解頭痛；黃耆補氣升陽。這杯茶聞起來香氣宜人，能瞬間緩解午後的煩躁與昏沈。

陳貽嬋總結，面對春困不要急著用咖啡因去壓制它，而是試著放慢腳步，早一點睡，多吃一點綠色蔬菜。如果民眾調整了生活作息，疲倦感依然持續2週以上，甚至伴隨嚴重的頭暈、心悸或情緒問題，那就不僅僅是春困，建議尋求專業中醫師進行體質調理。

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