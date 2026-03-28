健康網》「只是落枕」變深頸部感染 一顆膿包差點奪命的真相

攝影大哥從鬼門關走回來，他從以為落枕開始，頸部右側膿包無情變大，差點要他的命。新光醫院耳鼻喉頭頸外科醫師郭宇翔要他戒菸、甜食，以免糖尿病造成傷口不易痊癒。（患者提供）

〔健康頻道／綜合報導〕 「8天，192小時，我每天唯一的樂觀，就是盯著那扇窗戶」，一位攝影大哥從鬼門關走回來，他從以為落枕開始，頸部右側膿包無情變大，差點要他的命。當醫師開完刀後，告知他：「你脖子裡面的動脈被發炎的膿包圍著」，他才知撿回一命。

病患回憶8天前，本以為落枕又來擾人，依慣例跑至家附近國術館推一下，但隔天還是痛，再換一家中醫診所，這下多了針灸治療，經過1週依然不見好，感覺頸部逐漸腫起來，連中醫師也緊張起來，要他換去看西醫，需要精密檢查。

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他再找一間診所看，被轉至骨科，經X光檢查後，告知病患是「脖子歪掉」，開了1週的藥，但有一天，攝影大哥躺在床上要起身時，此時，根本無法爬起床，他知道不妙了，脖子痛到不行，急忙去掛急診。

「深頸部感染」且深頸部蓄積大量膿液，這種細菌感染會要命。（患者提供）

他完全不知「深頸部感染」且深頸部蓄積大量膿液，這種細菌感染會要他的命。這位新光醫院耳鼻喉頭頸外科醫師郭宇翔從急診接了病患，在開完刀時告知病患：「開完刀後，我回想起來都還在害怕。我看到你脖子裡面的動脈被發炎的膿包圍著，那一刻，我都嚇到不知道怎麼動刀…」，因為將膿包切開要進行引流，膿液積聚壓迫到周邊的肌肉與神經，又很靠近脖子的大血管。

攝影大哥一聽也懵住了，原來剛從鬼門關轉了一圈回來。接著，郭宇翔告知他還有糖尿病問題，所以也是導致他感染嚴重且癒合緩慢的關鍵原因。

最重要的是，要先把膿液排乾淨，郭宇翔要攝影大哥不急著出院，一切要呵護好傷口，更要每日更換2-3次紗布，直到膿液排乾淨後才可以，還要持續施打抗生素，並告誡他飲食改善，嚴禁油炸及甜食，更重要的是要他戒菸，因抽菸與糖尿病會嚴重影響免疫力，導致傷口癒合緩慢。

根據長庚《醫訊》衛教資料指出，深頸部感染是危險且致命的疾病，常見原因包括齒源性感染（齲齒、牙周病、根尖囊腫等）、上呼吸道感染、食道異物損傷等因素，使細菌感染並入侵深頸部筋膜間隙，造成頸部發炎腫脹及化膿，一般症狀可能包括進展性的咽喉疼痛、吞嚥困難、牙關開合受限、發燒畏寒，情況嚴重者，膿液與腫脹的組織會往內壓迫呼吸道造成患者窒息甚至死亡。此外，深頸部感染有時亦會侵犯腦部、脊椎、縱膈腔等鄰近器官，或感染擴散全身而引發敗血症。

此外，根據文獻指出，深頸部感染的範圍一旦擴散至縱膈腔內，若再加上病人本身罹患有糖尿病或免疫相關疾病時，其死亡率可高達50%。因此，及早診斷，及早治療，才能提高治癒疾病的機會。

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