健康網》郭子乾拍戲「鼻子被踢歪」 醫揭若不理會後果超嚴重

本土藝人郭子乾在拍攝《乩身》被柯震東踢歪鼻子。豐原醫院表示，常見「鼻創傷」有鼻外型的變形扭曲、鼻血及鼻塞等問題。（記者胡舜翔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人郭子乾今（28）日線上記者會，透露在拍攝《乩身》時，被演員柯震東對打戲時，對方一腳踢中他的鼻樑，當場血流如注，緊急送醫。根據中山醫院衛教資料指出，絕大部分「創傷鼻」不僅造成鼻外觀歪斜扭曲，同時也因為外力，導致鼻腔內的鼻中膈彎曲斷裂，造成呼吸困難。

據了解，郭子乾當場爆血時，還故意跟柯震東開玩笑：「我認識你爸，這個帳我找你爸」，不過，柯震東那時整個臉都白掉，看到前輩受傷，也一時慌亂起來。

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耳鼻喉科醫師林鴻穎在臉書粉專「Dr. Nose 佳鼻醫師林鴻穎」與個人平台發文表示，鼻創傷造成的歪鼻手術較複雜，醫師在鼻子外觀手術取直的過程中，要同時將鼻內變形的鼻中膈重建，進而改善呼吸。更重要的是，創傷性的鼻子因為受到撞擊，而結構較弱，手術過程還要設法將鼻子建得更穩，否則術後仍會有後續變形或鼻塞的風險。

根據豐原醫院衛教資料表示，最常見「鼻創傷」有鼻外型的變形扭曲、鼻血及鼻塞等問題。若是外傷後只有單純鼻血及局部組織腫脹，處理只需使用口服藥及外用藥讓鼻黏膜穩定不出血，外傷前2天在鼻樑處冰敷，第3日起改為熱敷即可。

不過，外傷傷及鼻骨或是鼻中膈的部分，有可能造成外觀的變形，包括鼻型扭曲，或鼻骨下陷造成所謂的「馬鞍鼻」。此外鼻外傷也可能影響到鼻骨下方鼻中膈的構造，使鼻腔通道結構改變而使病人嚴重鼻塞。倘若彎曲情形不嚴重，可以等待1至2週後，鼻部組織消腫後進行閉鎖式復位手術，若合併嚴重鼻骨下陷或斷裂時就有可能需要以開放式復位手術來處理。

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