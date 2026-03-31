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健康網》孩子空腹運動才能長高？醫提建議

2026/03/31 10:31

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，運動前擁有足夠能量，運動後才足以健康生長。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，運動前擁有足夠能量，運動後才足以健康生長。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書粉專「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」表示，最近很常看到一些說法：「空腹運動比較能刺激生長激素，所以比較會長高。」這種說法，真的把孩子的身體想得太簡單了。陳奕成表示，運動前對小朋友最重要的，是讓身體有足夠能量可以動，運動後也有足夠材料可以長。如果孩子空著肚子去運動的話，身體第一件要做的事，通常不是「長高」，而是先想辦法把血糖撐住、把身體顧好。

這也是為什麼，真正重要的不是讓孩子餓著運動，而是讓孩子在有能量的狀態下運動。陳奕成說明，小朋友運動前，到底該怎麼吃呢？依據美國兒科醫學會、以及加拿大兒科醫學會的建議，比較理想的做法是：看時間吃。

●如果是正餐後運動：建議安排在吃完飯後約 1–3 小時。這時候通常最剛好：有能量，但又不會太撐。

●如果距離上一餐太久：可以在運動前補一點小點心，重點是：份量不要太大、內容要好消化。像是香蕉、優格、一小杯鮮奶、無糖豆漿、半份三明治。運動前先幫孩子補充碳水化合物，必要時加一點蛋白質，幫孩子準備好運動需要的燃料。

陳奕成強調，運動後的補充也很重要。很多傳聞只故意強調「運動前可不可以吃」，但對於兒童來說運動後的補充，才是真正影響恢復與成長的關鍵時刻。

美國兒科醫學會建議：運動後30到60分鐘內要記得補充，而且以碳水化合物加蛋白質的組合最好。加拿大兒科醫學會也建議：運動後 30 分鐘內開始補充點心，之後 1–2 小時內再補一次更完整的營養。例如：鮮奶＋吐司、豆漿＋飯糰、優格＋水果、或直接好好吃一頓正餐。

對成長中的孩子來說，比較適合的做法應該是：小朋友運動前，不是不要吃；而是要適量補給，讓孩子在身體有能量、運動有表現、運動後也補得回來的狀態下活動。這樣才比較符合發育中的身體需求，也才是真正對成長有幫助的做法。

陳奕成提醒，千萬不要用大人的減脂邏輯，去套在正在發育的小朋友身上，因為小朋友不是縮小版的成人。

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