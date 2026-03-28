健康網》老虎伍茲遍體鱗傷 長期止痛得注意用藥安全

高球名將老虎伍茲發生翻車意外，但他拒絕尿液檢查，經年累月一身傷，不難想像他要壓下疼痛。根據台中榮總衛教資料指出，常見止痛藥也要慎用，愈強愈有副作用。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，酒精呼氣測試結果為零，疑似毒或藥物上癮所致。據了解，伍茲長年征戰，歷經12次重大手術（背部7次、膝蓋及腿部至少5次），他飽受全身痠、痛、麻之苦，不難理解，苦尋藥物止痛。

根據台中榮總衛教資料指出，常見止痛藥有：中樞止痛藥、非類固醇類消炎止痛藥、鴉片類止痛藥等，但鴉片類止痛藥因具成癮性，此為醫師處方用藥。以下是止痛藥特色：

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●中樞止痛藥：

阻斷中樞神經訊號以消除疼痛感，像愛舒疼錠、普拿疼等，用於退燒、止痛。此類藥物，連孕婦都可以適用。

不過，根據醫囑，成人每4-6小時1次，每次325-650毫克，不要超過4000毫克，也就是8顆500毫克的普拿疼，若是超過使用劑量，會引起肝毒性，也要注意勿並用酒精。

●非類固醇類消炎止痛藥：

藉由抑制環氧化酵素（COX），降低發炎，達到止痛、解熱的功效。目前的藥品有兩代藥物，第一代像非炎鉀、伊普芬、百炎錠、骨敏捷錠等；第二代希樂葆及伊托等，對於退燒、止痛、消炎有其功效，但要小心的是，第一代會造成腸胃道出血、腸胃不適及腎損傷；第二代則是輕微腸胃不適及腎損傷。

這類型止痛藥，皆不可長期服用，尤其是因本藥引起過敏的人、有消化性潰瘍、出血、穿孔病史、腎臟疾病、心血管疾病、肝衰竭、老年人及懷孕及哺乳婦女等皆不可使用。

●鴉片類止痛藥：

具有成癮性，為管制藥品，分為1至4級。這類藥物止痛效果強，適用於使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重疼痛，但常見副作用有頭暈、噁心、嘔吐、嗜睡、便秘、多汗、虛弱等，若出現嚴重意識不清、昏暈眩、呼吸緩慢（少於每分鐘8次）或呼吸困難、痙攣、低血壓、針狀瞳孔、心跳緩慢等症狀，須盡速就醫。

在醫療院所常見的4級管制止痛藥有頓痛特膠囊、妙而通持續釋放錠、服安痛膜衣錠、妥美亭膜衣錠等。

伍茲近12年來歷經大大小小手術，微創椎間盤切除術、背部手術、脊椎融合手術、椎間盤碎片清除術、腰椎椎間盤置換手術等，為了要繼續打高球，長期忍受全身發炎、痠、痛、麻等，已非一般人能忍受的程度。伍茲倘若證實不當使用非法藥物，恐怕無法打4月初名人賽。

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