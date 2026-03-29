健康網》長輩多喝豆漿 鞏固肌肉、能量美味簡便

豆漿適合長輩多喝，特別是豆漿內含有植物性蛋白質，幫助維持肌肉、提供能量。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」分享，豆漿相當適合長輩多喝，特別是豆漿內含有植物性蛋白質，對於維持肌肉、提供能量及促進健康生活有重要作用。

很多阿公阿嬤覺得喝豆漿只是「呷清淡、好入口」，但其實從營養的角度來看，豆漿的價值遠遠不止於此。曾建銘表示，長照機構衛教時，發現長輩真正的問題不是「吃得少」，而是「蛋白質吃不夠」，導致肌肉默默流失、走路越來越慢，甚至增加跌倒的風險。其實，這些變化不是老化的必然，我們完全可以提早預防。

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優質植物蛋白 長肌肉神隊友

黃豆含有高品質的植物性蛋白質，是必需胺基酸（尤其是支鏈胺基酸BCAA）的良好來源，對於維持肌肉、提供能量及促進健康生活有重要作用。有臨床試驗發現，長照機構的長輩每天補充充足黃豆蛋白（約30克），在維持肌肉量、小腿圍，甚至「6公尺步行表現」上都有明顯進步！

同時更可避開「乳糖不耐」之問題，很多長輩喝牛奶容易脹氣、拉肚子，或是單純不喜歡奶味。對於喝牛奶有困擾的人來說，豆漿不僅接受度高，也是價格親民的絕佳替代品 。護心、保骨、抗氧化：大豆異黃酮等活性成分具有抗氧化和清除自由基的特性 。臨床研究也顯示，飲食中攝取大豆蛋白能降低心血管疾病的危險因子。

不是只喝豆漿就好 高齡營養照護面面俱到

曾建銘表示，豆漿不是仙丹！真正重要的是長輩平常有沒有「吃得夠、持續吃」。對於牙口不好、食量小、早餐只吃幾口的長輩來說，一杯豆漿就是一個低門檻、好執行的蛋白質補充工具。喝下去的不只是一杯飲料，而是未來走得動、站得穩的行動力！

曾建銘表示，高齡營養照護不能只看體重，更要看「肌肉、功能與整體飲食品質」。面對長輩的營養與肌少症問題，提早介入才是關鍵！如果有高齡飲食規劃、營養補充的疑慮，歡迎私訊詢問，讓我們為長輩的健康與活動力把關！

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