健康網》掃墓害你臉紅紅？極簡自救 告別酒糟、敏感肌

不少人因為長時間待在野外而曬傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕清明連假外出掃墓，強烈的陽光與汗水交織，常讓許多民眾回家後發現臉部通紅。對於一般人而言，這可能只是暫時的曬傷，但如果您是酒糟肌（醫學上稱為玫瑰斑）、敏感肌或脂漏性皮膚炎的朋友，這場「變臉秀」恐怕是皮膚正在失火的警訊。

中華民國美容醫學醫學會護理小組召集人郭貞君提醒，若處理不當，臉部可能演變成紅疹、刺痛、脫皮，甚至因發炎而導致暗沈發黑 。

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為什麼曬後保養越擦越紅？揭開皮膚屏障崩壞的真相

許多民眾在曬紅後會急著敷面膜、擦美白產品，但對敏感肌來說，卻發現皮膚反而更痛、更紅。郭貞君解釋，當皮膚屏障損壞時，會出現顯微鏡下才看得到的「微觀破損」。這時若強行塗抹成份複雜的美白精華液，就像在「傷口上撒調味料」，其中的香料、防腐劑等輔劑或強效活性成分等會透過角質縫隙過度滲透皮膚，造成累積性的慢性刺激，讓發炎反應大爆炸 。

從皮膚專科診所的肌膚健檢影像中可以發現，發炎中的皮膚常伴隨角質堆積、粉刺堵塞與微血管擴張等表現。當皮膚的汗腺與皮脂腺等被堵塞，皮膚會失去天然的自我乳化能力，也就失去了鎖水與自癒的屏障。這也可解釋為什麼有些敏感肌族群即便擦了保濕乳液，仍會感到不適，是因為化學成分若無法順利代謝，反而會引發更猛烈的「發炎反彈」，讓皮膚狀況陷入惡性循環 。

護理師的救命大招：實踐7到14天：斷、捨、離

面對紅腫難耐的皮膚危機，最理智的做法就是對保養品進行「斷、捨、離」。郭貞君建議，最有效的自救方法就是「用清水洗臉」，目的在於徹底斷絕潛在的風險，為受傷的肌膚提供一個乾淨且零負擔的環境，讓這道天然的「保護牆」有時間重新修補、啟動自癒力，並將累積的代謝廢物慢慢排出 。

在安全養護期間，請務必遵守3原則：停、簡、慢。

停止刺激：暫停所有含酸類、去角質或美白成分的刺激性產品，別用熱水洗臉或用力搓揉 。

簡單配方：若感到乾燥，請選擇經長期監測、無刺激的安全配方，且保濕目標僅需「降低乾燥感」即可。

謹慎添加：皮膚穩定後，想恢復功能性保養，請遵守以「一次一種、低頻率」的原則緩慢嘗試，避免再次觸發過敏反應 。

掌握自癒力核心：警覺三大訊號並適時尋求專業

雖然極簡照護能幫助多數敏感肌度過危機，但仍需密切觀察皮膚的變化。如果您發現有紅燙的情況持續惡化；或者局部皮膚開始腫脹，甚至流出組織液（滲液）；又或是症狀雖然沒有變嚴重，但超過兩週都無法痊癒，甚至影響到了日常生活與睡眠，這時請立刻尋求專業醫師的協助，以免延誤修復時機 。

先休息，再進補：自癒力才是最強保養品！

天氣越來越熱，皮膚的代謝負荷也越來越重。郭貞君提醒：敏感肌惡化通常不是「保養不夠」，而是「保養太急」！自癒力其實就是皮膚最強大的保養品 。請尊重皮膚的生理節奏，讓屏障自然修復，您的臉就會漸漸恢復水潤光澤。

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