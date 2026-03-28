「健康存摺」使用破6億次 未來轉型拼提升日常健康行為

「健康存摺」使用人數已突破1248萬人，查詢次數也累計超過6億次，未來將從單純紀錄工具，升級為結合AI風險評估與「健康幣」機制的健康管理平台。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕疫情期間下載量衝上約1200萬人的「健康存摺」，未來將從單純紀錄工具，升級為結合AI風險評估與「健康幣」機制的健康管理平台。衛福部長石崇良今（28日）表示，透過生活形態評估、AI衛教與健康積分，讓民眾「做得越多、越健康」，甚至可兌換為「健康幣」，提升日常健康行為的誘因。

健保署今天舉辦全民健保31週年活動，宣布「健康存摺」使用人數已突破1248萬人，查詢次數也累計超過6億次。石崇良指出，台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口逾兩成、約465萬人，雖平均壽命達80歲，但其中約有8年處於不健康狀態，「活得久不等於活得健康」。

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他表示，65歲以上長者約85%至少有一項慢性病，近半數同時有三項，慢性病已成主要健康負擔。健康存摺在疫情期間因應口罩、快篩與PCR需求快速普及，但目前常態使用人數約落在100萬至300萬人，未來將從「存資料」轉為「管健康」。

對於「健康幣」政策進度，石崇良說，第一部分是「健康積分」，目前已由流行病學專家陳秀熙教授協助，與專家小組研究建立計算方式，依不同健康行為對未來健康的影響轉換為積分，未來會顯示在健康存摺上，讓民眾清楚掌握已做到與尚未做到的項目，系統也會主動提醒累積積分；第二部分則是「兌換機制」，目前仍在測試中，將透過公私協力，導入多元兌換管道；至於確切上路的時間，則會整合運動幣、文化幣等，配合行政院整體的「幣」的規劃。

台大醫院院長余忠仁表示，健康存摺查詢已突破6億次，顯示民眾愈來愈重視健康資訊。台灣就醫便利，民眾可透過健康存摺整理資料與醫師討論，有助長期健康管理。不過他也強調，影響健康與壽命的關鍵，仍在於飲食、運動與生活習慣，對健康的重視，應該高於對醫療資源的使用。

新光醫院副院長、醫務管理學會理事長洪子仁也說，將健康存摺的「健康積分」轉為「健康幣」，代表健康APP不再只是記錄，而是讓健康行為變得有價值，他認為這就是把醫療當成投資，透過回饋機制鼓勵民眾養成好習慣，進一步推動預防醫學與數位健康管理。

運動部全民運動署副署長吳建遠說，未來若能「蹭一下」健康存摺6億人次的流量，將心肺耐力、肌耐力、柔軟度等體適能資料納入健康存摺，將有助民眾更完整掌握健康狀況，也期待透過平台擴大運動參與。

健保署署長陳亮妤也說，全民健保31年來滿意度長期逾九成，未來將持續推動「賦權於民」，讓民眾透過健康存摺掌握自身數據，主動做出健康選擇。

衛福部長石崇良說，透過生活形態評估、AI衛教與健康積分，讓民眾「做得越多、越健康」，甚至可兌換為「健康幣」，提升日常健康行為的誘因。（記者邱芷柔攝）

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