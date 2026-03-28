自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

「健康存摺」使用破6億次 未來轉型拼提升日常健康行為

2026/03/28 12:59

「健康存摺」使用人數已突破1248萬人，查詢次數也累計超過6億次，未來將從單純紀錄工具，升級為結合AI風險評估與「健康幣」機制的健康管理平台。（記者邱芷柔攝）

「健康存摺」使用人數已突破1248萬人，查詢次數也累計超過6億次，未來將從單純紀錄工具，升級為結合AI風險評估與「健康幣」機制的健康管理平台。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕疫情期間下載量衝上約1200萬人的「健康存摺」，未來將從單純紀錄工具，升級為結合AI風險評估與「健康幣」機制的健康管理平台。衛福部長石崇良今（28日）表示，透過生活形態評估、AI衛教與健康積分，讓民眾「做得越多、越健康」，甚至可兌換為「健康幣」，提升日常健康行為的誘因。

健保署今天舉辦全民健保31週年活動，宣布「健康存摺」使用人數已突破1248萬人，查詢次數也累計超過6億次。石崇良指出，台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口逾兩成、約465萬人，雖平均壽命達80歲，但其中約有8年處於不健康狀態，「活得久不等於活得健康」。

他表示，65歲以上長者約85%至少有一項慢性病，近半數同時有三項，慢性病已成主要健康負擔。健康存摺在疫情期間因應口罩、快篩與PCR需求快速普及，但目前常態使用人數約落在100萬至300萬人，未來將從「存資料」轉為「管健康」。

對於「健康幣」政策進度，石崇良說，第一部分是「健康積分」，目前已由流行病學專家陳秀熙教授協助，與專家小組研究建立計算方式，依不同健康行為對未來健康的影響轉換為積分，未來會顯示在健康存摺上，讓民眾清楚掌握已做到與尚未做到的項目，系統也會主動提醒累積積分；第二部分則是「兌換機制」，目前仍在測試中，將透過公私協力，導入多元兌換管道；至於確切上路的時間，則會整合運動幣、文化幣等，配合行政院整體的「幣」的規劃。

台大醫院院長余忠仁表示，健康存摺查詢已突破6億次，顯示民眾愈來愈重視健康資訊。台灣就醫便利，民眾可透過健康存摺整理資料與醫師討論，有助長期健康管理。不過他也強調，影響健康與壽命的關鍵，仍在於飲食、運動與生活習慣，對健康的重視，應該高於對醫療資源的使用。

新光醫院副院長、醫務管理學會理事長洪子仁也說，將健康存摺的「健康積分」轉為「健康幣」，代表健康APP不再只是記錄，而是讓健康行為變得有價值，他認為這就是把醫療當成投資，透過回饋機制鼓勵民眾養成好習慣，進一步推動預防醫學與數位健康管理。

運動部全民運動署副署長吳建遠說，未來若能「蹭一下」健康存摺6億人次的流量，將心肺耐力、肌耐力、柔軟度等體適能資料納入健康存摺，將有助民眾更完整掌握健康狀況，也期待透過平台擴大運動參與。

健保署署長陳亮妤也說，全民健保31年來滿意度長期逾九成，未來將持續推動「賦權於民」，讓民眾透過健康存摺掌握自身數據，主動做出健康選擇。

衛福部長石崇良說，透過生活形態評估、AI衛教與健康積分，讓民眾「做得越多、越健康」，甚至可兌換為「健康幣」，提升日常健康行為的誘因。（記者邱芷柔攝）

衛福部長石崇良說，透過生活形態評估、AI衛教與健康積分，讓民眾「做得越多、越健康」，甚至可兌換為「健康幣」，提升日常健康行為的誘因。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中