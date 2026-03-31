健康網》股市震盪害你「心碎」 醫：情緒巨大波動要當心

近期股市劇烈波動，使得不少人情緒跟著起伏，發生心碎症候群。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕伊朗戰爭開始後，國內股市震盪，且各商品的漲價潮蠢蠢欲動，甚至發生沒有塑膠袋可供應的狀況。美國更不例外，美國總統川普每次行動皆引發各界矚目，引發美國民眾不滿，時常有遊行舉辦，華爾街更是首當其衝；更因此出現一個名詞「TACO」來指稱川普行事作風。

斗六成大心臟內科醫師蘇奕嘉於臉書粉專「奕嘉醫師談心室」表示，每當急診室的電話響起，傳來又有胸悶的年輕人 要聯合診斷時，總有一種奇怪的第六感：這幾天的股市肯定又不盡人意。這種預感並非迷信，而是源於我們心理影響生理的強大連結。

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在華爾街，投資者有個諷刺的術語叫 「TACO」（Trump Always Chickens Out），描述一種特有的行為模式：從高調威脅、引發市場震盪，到最後的退讓或延後。這種劇烈的政策波動，對投資者來說不只是荷包的考驗，更是對生理極限的衝擊。

「超級高壓」的情緒衝擊，在醫學上極可能誘發「章魚壺心肌症」（Takotsubo Syndrome, TTS），也就是俗稱的「心碎症候群」。為什麼大盤震盪，心臟會「變形」？TTS 的致病核心在於我們的大腦跟神經的溝通（Neuro-cardiac Axis）出了問題，當你盯著滿綠的螢幕、承受 TACO 效應帶來的極度焦慮時：

1. 化學風暴：身體會噴發大量的兒茶酚胺（如腎上腺素）。

2. 心肌暈厥：這些壓力荷爾蒙會直接衝擊心肌細胞，導致左心室心尖部出現「暫時性癱瘓」。

3. 特殊形態：心臟收縮時，心尖部會像氣球一樣擴張，形狀酷似日本捕捉章魚的器具（Takotsubo），這正是它名字的由來。

雖然 TTS 常被視為良性、可逆的，通常患者也會在幾周內自行痊癒。但臨床數據警告我們：TTS 急性期的風險與「急性心肌梗塞」相當。 它的症狀（劇烈胸痛、呼吸困難）與心電圖表現，在初期幾乎無法與心肌梗塞區分。

• 情緒雙向性：不只是極度悲傷（心碎），極度的興奮（如股市大漲後的 Happy Heart）同樣可能觸發。

• 物理加乘：若本身已有身體創傷或手術，再遇上情緒壓力，風險將大幅提升。

蘇奕嘉總結，面對 TACO 效應帶來的波動，我們需要「強心」，更需要「護心」。章魚壺心肌症從症狀到病程都捉摸不定難以一眼判斷，在感覺身體不對勁的當下，稍有警覺地留意自己與周遭人的狀況，也可能是拯救別人的浮木。在密切的醫療監控下，讓心臟那些受損的神經慢慢找回平衡並給予心肌修復的時間。

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