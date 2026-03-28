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健康 > 心理精神

重視睡眠品質！醫：「睡眠呼吸暫停症」恐增加巴金森氏症風險

2026/03/28 10:21

吳雅純說明，根據長期追蹤研究，分析數萬名中老年受試者後發現，未接受治療的睡眠呼吸暫停症患者，其日後罹患巴金森氏症的風險顯著高於一般族群。情境照。（圖取自freepik）

吳雅純說明，根據長期追蹤研究，分析數萬名中老年受試者後發現，未接受治療的睡眠呼吸暫停症患者，其日後罹患巴金森氏症的風險顯著高於一般族群。情境照。（圖取自freepik）

〔記者孫唯容／台北報導〕巴金森氏症（Parkinson's disease）是一種慢性神經退化疾病，核心症狀為震顫（手抖）、肌肉僵直、行動遲緩及平衡障礙。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主治醫師吳雅純指出，近年神經退行性疾病研究，逐漸將焦點從「單一基因或蛋白病變」擴展至「可調整的生活與環境因子」。其中未治療的睡眠呼吸暫停症（ObstructiveSleep Apnea, OSA），正被視為與巴金森氏症發展密切相關、且極具公共衛生介入潛力的風險因子之一。

吳雅純說明，根據長期追蹤研究，分析數萬名中老年受試者後發現，未接受治療的睡眠呼吸暫停症患者，其日後罹患巴金森氏症的風險顯著高於一般族群。風險提升在男性與60歲以上族群中尤為明顯。若患者在診斷後接受持續性正壓呼吸器（CPAP）等治療，該風險則有下降趨勢。

至於為何睡眠會影響巴金森氏症？吳雅純指出，首先，睡眠呼吸暫停症患者在夜間反覆出現呼吸中止，導致血氧濃度下降，這種間歇性缺氧（intermittenthypoxia）會造成，增加氧化壓力（oxidative stress），誘發神經發炎反應，對黑質（substantia nigra）中原本就高度脆弱的多巴胺神經元造成長期傷害，而黑質神經元的退化，正是巴金森氏症的核心病理特徵。

吳雅純表示，睡眠片段化也將干擾腦部「清除系統」，深度睡眠期間，大腦的類淋巴系統（glymphatic system）會加速清除錯誤摺疊蛋白，包括α-synuclein，睡眠呼吸暫停症導致的頻繁覺醒與深睡期減少，可能降低這一「夜間清道夫系統」的效率，促使病理蛋白逐步累積。吳雅純說，阻塞型睡眠呼吸中止症也與全身性慢性發炎、腦血流調控異常有關，這些因素皆被認為會增加神經退行性疾病的易感性。

吳雅純說，研究者指出，若能在神經退化尚未明顯前介入改善睡眠品質，可能不僅降低PD發生風險，也有助於延緩疾病進程或減輕症狀嚴重度。

吳雅純說，隨著巴金森氏症研究逐漸走向「可修正風險因子」與「早期介入」，睡眠健康正從過去的輔助角色，轉變為神經保護策略中的核心一環。未來，睡眠障礙的系統性治療，可能成為減輕巴金森氏症社會與醫療負擔的重要關鍵。

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