健康網》中醫提醒：清明掃墓 這些要注意

中醫師王大元提醒，假日出門遊玩前，塗上一層乳液或防曬乳，也能減少濕氣刺激。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示：清明將近，氣候可能潛藏對肌膚的考驗。中醫認為「肺主皮毛」，皮膚是我們與天地接觸的第一層界線，在這樣風、濕、冷、熱交織的天氣裡，皮膚更需要被細緻地呵護。

王大元提醒，假日出門遊玩前，塗上一層乳液或防曬乳，為肌膚多一道溫柔的防護，也減少草叢、灰塵與濕氣的直接刺激。如果準備要去掃墓，盡量選擇寬鬆透氣的長袖衣物，讓身體自在呼吸，隔絕外界的摩擦與侵擾。若微微出汗，記得適時擦乾汗水，減少濕氣停留於肌膚表面，以免造成皮膚濕疹與紅癢的機率。

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同時前往山林掃墓，要積極預防蚊蟲，可隨身攜帶一只淡淡草香的香包，內含艾草、香茅或薄荷等，氣息清新，為你築起一道皮膚的防護層，也可使用天然草本噴霧，輕灑於衣袖與腳踝處，讓蚊蟲不易靠近。

中醫講究「清熱解毒、祛風止癢」，若是在戶外皮膚發炎搔癢，記得讓皮膚慢慢回復平衡，切記避免搔抓，以免破皮感染而延伸成更深的困擾。若不慎被叮咬，出現微微紅腫與搔癢，可用冷水輕敷或以含有金銀花、苦參????等藥材煮水外敷來舒緩肌膚的不適感。

回到家中，洗去一身風塵，可以溫水沐浴，加入艾葉或藿香等草本植物，讓淡淡的藥香在水中緩緩散開，讓肌膚安然、身心舒展。

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