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不是胃食道逆流！吃藥無效狂吐未消化食物 當心是這罕病作祟

2026/03/27 17:19

台南50歲陳男吞嚥困難暴瘦5公斤，奇美醫院胸腔外科陳姓醫師確診為食道弛緩不能症，微創手術後已恢復正常進食。（奇美醫院提供）

台南50歲陳男吞嚥困難暴瘦5公斤，奇美醫院胸腔外科陳姓醫師確診為食道弛緩不能症，微創手術後已恢復正常進食。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕50歲陳男近半年用餐覺得食物卡在胸口，伴隨呼吸壓迫與胸痛，體重驟降5公斤。奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤確診其罹患「食道弛緩不能」症，經微創手術後順利改善吞嚥困難。

陳姓醫師表示，此病盛行率僅十萬分之一，初期常被誤認為胃食道逆流。主因為下食道括約肌神經病變，致使末端括約肌無法放鬆。食物長期堆積會使食道像氣球般撐大變形，延誤治療恐演變成大食道症，甚至增加癌變風險。

許多病患初期出現胸痛或胃酸逆流，若服用氫離子幫浦抑制劑治療無效，或嘔吐未消化食物即應警覺。陳姓醫師說明，臨床可透過食道攝影與內視鏡檢查評估形變。此症現階段無法完全治癒，主要以緩解症狀為目標，傳統藥物或肉毒桿菌注射效果短暫且復發率高。

在治療上，氣球擴張術可撐開緊縮的賁門，但需多次進行。外科手術方面，經口內視鏡肌肉切開術無外觀傷口且恢復快；微創赫勒氏手術則能精確切開肌肉層，並同步進行抗逆流術以降低胃酸逆流發生率。微創技術傷口小、預後佳且能減輕術後疼痛。

陳姓醫師強調，長期吞嚥困難易導致營養不良，或因食物逆流引發吸入性肺炎。民眾若有進食阻滯感、飯後不自覺嘔吐或經常性咳嗽，應儘速就醫查明病因，及早接受專業醫療介入，才能有效改善生活品質並防範併發症發生。

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