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精準捕捉「早發性失智」警訊！ 衛福部新營醫院失智共照中心揭牌

2026/03/27 16:52
精準捕捉「早發性失智」警訊！ 衛福部新營醫院失智共照中心揭牌

衛福部新營醫院成立「失智共照中心」在今天（27日）揭牌，設置「失智症服務綠色通道」，提供從篩檢、診斷到長照的一站式服務。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕失智症逐漸年輕化，許多家庭常將早期症狀誤認為壓力或單純老化，錯失治療介入時機。為強化區域照護網絡，衛福部新營醫院成立「失智共照中心」在今天（27日）揭牌；中心自3月試辦以來，短短不到1個月內，除服務多位高齡長者外，更成功篩檢出3名70歲以下早發性失智個案，展現新營醫院在台南溪北地區扮演關鍵「預警雷達」的角色，有效填補過去失智照護體系中的缺口。

精準捕捉「早發性失智」警訊！ 衛福部新營醫院失智共照中心揭牌

衛福部新營醫院中醫科使用雷射針灸頭部百會穴，輔助治療失智症。（新營醫院提供）

隨著超高齡社會來臨，失智症患者上升，但也有年輕化個案，新營醫院失智共照中心主任許博彥表示，目前收案50名個案中，以70至80歲族群占86%為主，但70歲以下的早發性個案比例亦不容忽視。他指出，這類患者多處於職場或剛退休階段，初期如記憶力下降或判斷力改變，常被忽略或誤判，導致延誤診斷，對家庭與工作造成重大衝擊。

新營醫院失智共照中心透過神經內科、中醫科與身心醫學科跨科整合，以及標準化心理評估流程，協助疑似個案於第一時間完成診斷，避免在不同科別間反覆奔波。

新營醫院院長莊毓民強調說：「失智症影響的不只是患者，而是整個家庭，醫院的責任是把照護變得更容易承擔」，為提升就醫效率與整合照護，中心特別設置「失智症服務綠色通道」，提供從篩檢、診斷到長照的一站式服務，包括快速預約與檢查安排、跨專業團隊整合制定照護計畫、即時轉介銜接長照資源，減輕家庭負擔。

此外，新營醫院持續推動失智友善環境建置，透過第一線人員同理心培訓、就醫動線優化及空間改善，提升醫療服務品質，落實在地老化與社區支持的核心理念，為溪北地區打造完整且有溫度的失智照護體系。

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