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健康網》網紅醫：天天吃「這個」愛護攝護腺

2026/03/27 18:10

網紅醫師戴夫表示，攝取茄紅素能夠維持攝護腺健康，減緩攝護腺肥大。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

網紅醫師戴夫表示，攝取茄紅素能夠維持攝護腺健康，減緩攝護腺肥大。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大男人注意！隨著年齡增長，許多男性會面臨「攝護腺肥大」（BPH）的困擾。這原本是一個核桃大小的腺體，卻因為長期受荷爾蒙影響而增生，壓迫尿道，導致頻尿、夜尿、尿不乾淨或尿流變弱等不適症狀。

在美國執業的網紅醫戴夫（Dave Clayton）在擁有16萬訂閱的頻道透過影片表示，為了預防攝護腺肥大，維護攝護腺健康，可多攝取含有茄紅素的食物，以達到抗發炎效果。該影片從2023年至今，已獲得4百萬次觀看。

戴夫指出，其實透過正確的飲食，就能達到類似藥物的保護效果，而其中的核心關鍵就是「茄紅素」（Lycopene）。茄紅素不僅是抗氧化劑，它在人體內扮演著雙重保護角色：

抑制增生：阻斷睪固酮轉化為導致攝護腺肥大的物質（DHT）。

強力抗發炎：減少腺體的發炎反應，緩解壓迫感。

根據研究數據，高劑量的番茄紅素攝取能顯著改善排尿症狀，效果甚至在某些實驗中優於傳統藥物；同時，它還能降低PSA指標，並大幅減少罹患攝護腺癌的風險。

聰明吃番茄：醫師的3個私房撇步

雖然許多蔬果含有番茄紅素，但醫師最推薦的來源依然是番茄。要發揮最大效用，請記住以下原則：

「熟食」勝生吃： 番茄紅素緊緊包裹在細胞壁中，生吃吸收率有限。透過加熱烹煮，能打破細胞壁，釋放出更多營養。

「油脂」是好夥伴： 番茄紅素是脂溶性的。建議搭配橄欖油、酪梨油或椰子油一起烹調，吸收率會翻倍。

加工品也有用：若不方便吃原型食物，在歐美，很多人會買糊狀的「番茄糊」罐頭食品、或是純番茄做成的「番茄醬」來做成番茄義大利麵等料理，這也是極佳濃縮來源，只要 3 湯匙番茄糊就能達到每日建議的攝取門檻。

除了番茄，還有哪些選擇？

戴夫表示除了番茄，也可以從以下粉紅色或紅色的蔬果中獲得茄紅素：西瓜（含量也非常高）、粉紅葡萄柚、木瓜、紅心芭樂。

戴夫建議，男性應盡可能將番茄納入日常飲食，即使是每週吃兩餐「番茄義大利麵」，都能顯著改善攝護腺健康。若日常飲食難以達成，找找市面上的保健食品，每日攝取10-15 毫克的茄紅素，也是一個穩定且有效的替代方案。

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