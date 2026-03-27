躺著不痛站起爆痛！6旬男竟腹腔大出血 「姿勢痛」恐奪命

葉姓患者接受經CT造影檢查，發現腸系膜出血，圖中紅圈處都是血液。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕62歲葉姓男子，日前在工地作業時遭滑落的金屬桿擊中，當下僅左眉擦傷與雙腿劇痛，原以為是單純肢體外傷，沒想到就醫後竟查出腸系膜大出血，差點丟了性命。員榮醫院急診醫師王業亨提醒，外傷看似表淺，卻可能隱藏致命內出血，尤其「姿勢改變時疼痛加劇」是重要警訊，民眾千萬不可輕忽。

葉男被送往員榮醫院時，生命徵象穩定，血壓正常，意識清楚，但腹部有輕微壓痛，雙大腿觸痛明顯。醫院進一步檢視發現，患者平躺時疼痛不明顯，一站起來準備上廁所，疼痛就急遽加劇。王業亨表示，這種「姿勢痛」正是內出血的典型表現。

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王業亨指出，這類「姿勢痛」往往與腹腔內出血有關。當患者平躺時，血液在腹腔內分布較平均，對神經與組織壓迫較小；但一旦站立或活動，血液受重力影響向下沉積，可能牽動腸系膜等神經豐富組織，加劇疼痛，同時腹壓增加也會刺激腹膜，讓症狀更明顯。此外，腹腔或骨盆腔出血也可能出現「轉移痛」，表現在大腿，容易誤判為單純肌肉或骨骼傷害。

對此，員榮醫院急診團隊隨即安排抽血及影像檢查，雖未發現明顯骨折，但電腦斷層血管攝影（CTA）顯示疑似腸系膜出血。考量患者年齡及心血管病史，醫療團隊立即給予輸液、止血藥物並備血，緊急轉送醫學中心治療。患者後續歷經兩次手術，住進加護病房十餘天，總住院超過40天才逐漸康復。

葉男表示，原以為只是腿部受傷，沒想到竟是嚴重內出血，幸好醫師及時判斷，否則後果不堪設想。

王業亨提醒，民眾若遭受外力撞擊後出現持續腹痛、暈眩、冒冷汗、心跳加快，或四肢極度疼痛、腫脹，以及頭部受傷合併視線模糊、嘔吐等症狀，應盡速就醫，避免延誤治療時機。

員榮醫院急診室醫師王業亨解釋，患者經CT造影檢查有腸系膜出血。（員榮醫院提供）

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