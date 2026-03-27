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健康網》郭正亮臉部有異！醫：若合併2情況 恐是中風

2026/03/27 15:16

前立委郭正亮在直播節目突然臉部不穩定；在下節目後他立即就醫，並說明是因為感冒引起顏面神經失調。（資料照）

前立委郭正亮在直播節目突然臉部不穩定；在下節目後他立即就醫，並說明是因為感冒引起顏面神經失調。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近日前立委郭正亮在直播節目上發生眼歪嘴斜的狀況，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，感冒發炎也會引發半邊顏面神經失調；同時，若顏面神經麻痺搭配肢體活動異常，或甚至是大舌頭，就可能是中風。

據報導，前立委郭正亮在直播節目中突然發生異樣，網友指出他的臉部出現臉歪嘴斜，在下節目後他立即就醫，並說明是因為感冒引起顏面神經失調。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」說明，季節變化，感冒發炎確實也會誘發半邊顏面神經失調，通常是「貝爾氏麻痺」（Bell's palsy）。

包含嘴唇閉不緊、眼睛閉不起來要保護眼角膜。但是，仍要警覺優先排除危險的狀況，如果顏面麻痺搭配其他肢體活動與感覺異常，及吞嚥困難、大舌頭，那就不是感冒而是中風了。另外，它是可以復原的，但是初次發生如果沒有即時打類固醇降發炎減壓，也是可能有1/3的機會留下後遺症。

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇說明，季節變化，感冒發炎確實也會誘發半邊顏面神經失調，通常是「貝爾氏麻痺」（Bell's palsy）。（取自姜冠宇臉書）

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇說明，季節變化，感冒發炎確實也會誘發半邊顏面神經失調，通常是「貝爾氏麻痺」（Bell's palsy）。（取自姜冠宇臉書）

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