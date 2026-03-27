不只要吃得多樣 研究：規律飲食習慣有助減重

研究發現遵循規律性飲食習慣，包括重複用餐和保持每日卡路里攝取量穩定，可能有助於更好地減肥。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，遵循規律性飲食習慣，包括重複用餐和保持每日卡路里攝取量穩定，可能有助於更好地減肥。此研究發表在《健康心理學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國心理學會詳細分析112名超重或肥胖成年人的即時飲食記錄。他們都參與了1項為期12週的行為減重計劃，並使用手機應用程式記錄他們每天的飲食，和每天使用無線體重計稱重。

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研究團隊從2個關鍵方面評估了每位參與者飲食的結構化程度。第一個是熱量穩定性，即檢視1個人每日熱量攝取量在不同日期之間以及工作日和週末之間的變化程度。第二個指標是飲食重複性，即個體攝取相同餐點和點心的頻率，而不是定期選擇新食物。

研究團隊分析後發現，經常食用相同食物的參與者平均減重5.9%，而飲食多樣化的參與者平均減重4.3%。每日卡路里攝取量保持穩定性也與更加減重效果有關。研究顯示每日卡路里攝取量每增加100卡路里，整體減重幅度就會下降約0.6%。

研究團隊表示，這些發現表明簡化飲食選擇，例如堅持食用固定的熟悉食物並保持卡路里攝取量的穩定，可能有助於人們養成更容易長期堅持的習慣並幫助減重。

研究人員指出，早期研究將飲食多樣性與整體健康狀況的改善聯繫起來，鼓勵人們盡可能攝取各種類別的事物。而此研究顯示，在減肥方面飲食規律性可能比飲食多樣性更為重要，即使這意味著犧牲一些營養多樣性。

研究團隊最後補充，研究結果僅顯示存在相關性，而非因果關係，且諸如動機或自律等因素，也可能影響減重效果。

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