健康網》睡再久還是累？ 營養師點名「2類食物」找回專注力

營養師王證瑋指出，很多人明明睡很久，卻還是覺得累，甚至一站起來就頭暈。第一時間常以為是壓力大，其實問題可能出在常被忽略的「缺鐵」；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人明明睡很久，卻還是覺得累，甚至一站起來就頭暈。第一時間常以為是壓力大，其實問題可能出在常被忽略的「缺鐵」。營養師王證瑋指出，鐵是製造血紅素的關鍵，體內鐵質不足，常會出現疲倦、心悸、指甲易裂、掉髮等狀況。飲食補鐵建議可攝取血基質鐵的紅肉、豬肝等食物，或是非血基質鐵的深綠色蔬菜、芝麻等，有助提升鐵質，避免專注力下降、體力差。

缺鐵身體如缺氧

王證瑋於臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，鐵是製造血紅素的關鍵營養素，負責把氧氣送到全身細胞。當鐵不足時，身體就像是缺氧運轉，自然會出現疲勞、精神差、專注力下降等狀況。常見缺鐵可能出現的警訊，包括：容易疲倦、體力變差、頭暈或心悸、掉髮增加、指甲變薄易斷裂、臉色蒼白或唇色偏淡。若缺鐵嚴重，甚至可能造成缺鐵性貧血。

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含鐵2大類食物

日常飲食想要補充鐵質，王證瑋建議可紹取以下2大類食物：

●血基質鐵：吸收率高，達15-35%，食物如紅肉的牛肉、羊肉、豬肝、雞腿肉、鴨血等均是好選擇。

●非血基質鐵：吸收率較低，吸收率約2–10%，食物如深綠色蔬菜的菠菜、紅莧菜、黑芝麻、豆類、全穀類等，均含鐵質。

5族群易缺鐵

王證瑋提醒，生理期女性、懷孕或備孕族群、素食者、成長期青少年、長期腸胃吸收不佳者，通常更容易缺鐵。並分享攝取鐵質時，可搭配維生素C食物，如芭樂、奇異果，並且記得避免與茶、咖啡同時攝取，以及避免與高鈣食物同餐大量食用，有助提升吸收。

王證瑋強調，鐵不是補越多越好，過量也可能造成腸胃不適，甚至氧化壓力上升。

建議男性每日建議攝取量約10 mg、10-50歲女性約15 mg。若懷疑貧血，應透過抽血檢驗血紅素、血清鐵蛋白等，評估後再補充。

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