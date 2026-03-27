新北孕幼兒童口腔健康月 孕婦、15歲以下兒童合作院所看牙免掛號費

新北市府與新北市牙醫師公會、牙醫院所合作，於4月推動出「口腔健康月」活動。（新北市衛生局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕為提升孕婦及兒童口腔健康意識，新北市府衛生局長陳潤秋表示，市府與新北市牙醫師公會、牙醫院所合作，於4月推動出「口腔健康月」活動，活動期間孕婦及15歲以下兒童至合作牙科院所就診免收掛號費，詳細可上衛生局官網「孕幼兒童口腔健康月」專區查詢；女性懷孕期間受賀爾蒙變化，較容易出現牙齦發炎、蛀牙及牙周病等問題，而兒童、青少年階段是牙齒發育重要關鍵期，鼓勵市民把握機會接受檢查與治療，及早預防口腔疾病。

陳潤秋說，女性懷孕期間，若口腔衛生未妥善維護，可能影響孕婦自身與胎兒健康，為加強孕期口腔照護，健保提供孕婦每3個月1次免費洗牙服務，攜孕婦健康手冊及健保卡即可至牙科院所接受照護。

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至於兒童與青少年口腔保健方面，陳潤秋表示，市府長期推動相關政策，包括「餐後使用含氟牙膏潔牙」、「國小學童含氟漱口水防齲計畫」及「校園零含糖」等措施，搭配健保提供多項牙科預防保健服務，如6歲以下兒童每半年1次免費塗氟、6至12歲學童免費第一大臼齒窩溝封填、12歲以上民眾每半年1次牙結石清除，另外，65歲以上長輩有每3個月1次塗氟服務，全面照顧各年齡層的口腔健康。

陳潤秋指出，除了養成良好的潔牙習慣外，守護口腔健康，也應避免嚼食檳榔，檳榔已被世界衛生組織列為第一類致癌物，長期嚼食會大幅增加口腔癌與口腔黏膜病變的風險，未成年者不得嚼食檳榔，業者也不得販售檳榔給未成年人。

衛生局補充，飯後、睡前使用1000ppm含氟牙膏刷牙、搭配含氟漱口水，並維持均衡飲食、減少高糖飲食攝取，且每3至6個月定期接受口腔檢查，可有效降低齲齒與牙周病發生率。

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