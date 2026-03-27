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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》婦女吃太多糖釀「妊娠糖尿病」？醫：因果倒置

2026/03/27 19:12

不少產婦對於「妊娠糖尿病」有極大恐懼，憂心自己昨天喝一口珍奶，會引發妊娠糖尿病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少產婦對於「妊娠糖尿病」有極大恐懼，憂心自己昨天喝一口珍奶，會引發妊娠糖尿病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少產婦對於「妊娠糖尿病」有極大恐懼，憂心自己昨天喝一口珍奶，吃了片蛋糕，造成妊娠糖尿病。婦產科醫師蘇怡寧於粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」引用研究指出，「這是一個很經典的因果倒置。」

蘇怡寧表示，「不是因為妳吃太多糖，才變成妊娠糖尿病。」真正的關鍵其實躲在妳的胎盤裡。懷孕之後，胎盤會分泌很多荷爾蒙，這些荷爾蒙會讓身體對胰島素變得比較不敏感；這在醫學上叫做「胰島素阻抗」。這時候妳的胰臟就得拚命加班，分泌比平常更多的胰島素，才能勉強把血糖壓住。

如果胰臟加班加到過勞還是壓不住，血糖就會超標，這就是妊娠糖尿病的由來。表示，懷孕本身就是一場高強度的代謝壓力測試，妳的身體只是剛好在這個考場上考得比較吃力。

蘇怡寧提醒，這不代表飲食控制不重要。就像如果妳天生膝蓋不好，那就更不應該負重爬樓梯。一旦確認有妊娠糖尿病，後續的醣類分配跟進食順序，就是為了減輕妳那已經過勞的胰臟負擔。「所以真的不用再為了昨天晚上那個甜點自責了，這只是妳的胎盤跟胰臟之間的一場角力戰，這才是比較接近醫學真相的說法。」

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