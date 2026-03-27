誤認正常老化恐延誤就醫！專家揭「1關鍵徵兆」可作是否失智徵兆

北港媽祖醫院今辦銀髮好聲音活動，盼用音樂促進長者身心，也降低失能失智風險。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕前總統馬英九被影射疑有失智跡象，引起各界討論失智症等議題。中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院），失智共照中心個管師李靜如表示，雲林地區長者大部分為獨居情況，家屬常會認為記憶力衰退，是長者正常老化現象而延誤就醫，因此最簡單可從長者是否有自理能力作為失智依據。

李靜如指出，雲林地區長者多，加上大部分為獨居情況，往往都會遇到家屬會認為記憶衰退，是長者正常老化現象，而延誤就醫。因此判別失智與否就更重要。一般來說，在社區就會有AD-8量表評估，再者可前往神經內科或身心科交由醫師評估。如平常判斷，家屬可能長者是否有自理能力作為依據。

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元長鄉長李明明（粉色背心者）與長者唱歌同樂。（記者李文德攝）

李靜如表示，如觀察到長者記憶力出現困難，如果做過的事情經過提醒依舊忘記且完全否認，就可能強烈懷疑有失智風險，中度者可能連洗澡、沐浴都需要協助，如健忘次數短時間密集者，就有失智風險，建議儘速就醫。

李靜如建議，長者可以多走出戶外，走入社區據點增進社交參與避免自己孤獨，對於延緩失智有很大效果，另外飲食也可採「地中海式飲食」，多蔬果、白肉，吃好油，也可降低三高風險進而預防失智。

為推動高齡健康，元長鄉長李明明捐贈一台卡拉OK機給北港媽祖醫院元長日照中心，今院方特地舉辦「銀髮好聲音」交流活動，22名長者輪番上台演唱。護理部主任廖惠娟表示，近年多個研究指出，音樂介入可讓長者產生多巴胺，可改善認知、情緒， 也紓解長者鬱悶心情，進而降低失智風險，未來會持續透過音樂輔療，讓長者維持身心樂活。

李明明表示，歌曲能夠喚起長者過往回憶，也能促進身心健康，每個地方都能響應賴清德總統提出的健康台灣、在地健康老化的目標。

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北港媽祖醫院今辦銀髮好聲音活動，盼用音樂促進長者身心，也降低失能失智風險。（記者李文德攝）

北港媽祖醫院今辦銀髮好聲音活動，盼用音樂促進長者身心，也降低失能失智風險。（記者李文德攝）

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