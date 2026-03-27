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「值1換2」真能喘口氣 學者揭互助喘息機制 家屬：輕鬆很多

2026/03/27 12:48

蔣忠（左）和兒子蔣煒鑫（左2）和太太李宇珊（右）為照顧媽媽（右2），加入 互助喘息服務。（記者羅碧攝）

蔣忠（左）和兒子蔣煒鑫（左2）和太太李宇珊（右）為照顧媽媽（右2），加入 互助喘息服務。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕長期照顧失智長者，讓不少家庭在工作與照顧之間疲於奔命，卻難有固定休息時間。實際參與「互助喘息」服務的家屬李宇珊表示，加入後，假日照顧壓力明顯減輕，生活也更有彈性；台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬指出，現行長照服務時間較缺乏彈性，導致照顧者難以安排休息，「值1換2」的互助機制正是回應此一需求的制度設計。

陳正芬說明，「互助喘息」源於在地觀察，許多家庭照顧者希望能相約休假，卻因既有服務安排限制，難以實現。該模式由家庭照顧者關懷總會提出，在國科會支持下歷經3年跨領域合作，結合學界、非營利組織與科技平台發展而成，並已在國際學術場合分享，被視為台灣長照創新嘗試之一。

她指出，透過數位平台導入，照顧者可依個人時間彈性預約服務，自主選擇值班或休息時段；照顧服務員也可彈性排班，提升整體服務運作效率。此外，具照服員資格的家庭照顧者亦可參與服務，進一步活化人力資源。此模式不僅提升服務彈性，也讓照顧者之間建立支持網絡，強化社區互助。

目前衛福部已於全國16縣市布建50處互助喘息據點，從北到南包括：台北市5處、新北市7處、桃園市1處、基隆市2處、新竹市2處、台中市7處、彰化縣4處、南投縣1處、嘉義市5處、嘉義縣1處、台南市3處、高雄市4處、屏東縣5處，以及宜蘭縣、花蓮縣與台東縣各1處據點，逐步建構在地照顧支持網絡。

實際參與的家庭也感受到改變。家屬蔣忠表示，母親約8年前因中風導致血管型失智，平日由日照中心照顧，週末則由家人接手，長期下來照顧壓力沉重。加入互助喘息後，週末不再只能在家照顧，生活安排更具彈性，也能重新找回原有的休閒與社交時間。

他的妻子李宇珊指出，許多照顧者一開始會擔心無法勝任志工角色，但實際參與後發現並不困難，主要是協助陪伴長輩、參與活動及簡單照顧工作，與平時在家照顧情境相似。透過輪流當志工的方式，「當幫忙別人時，也能換到自己的喘息時間」，形成互助循環。

她也說，互助喘息可依個人時間彈性安排半天或1天值班，不必再完全配合既有服務時段；長輩在週末也能到據點參與活動，生活更有規律，家屬壓力隨之減輕。

此外，就讀大學的孫子蔣煒鑫也加入志工行列。他表示，參與服務過程中能與長輩互動、一起活動，不僅有助分擔家中照顧責任，也能為家人累積更多喘息時數，讓整體照顧安排更具彈性。

衛福部表示，互助喘息透過時間交換機制，提供家庭照顧者更多彈性選擇，未來將持續觀察試辦成效，作為後續制度設計與政策推動的參考。

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬指出，「值1換2」的互助機制，不僅提升長照服務的彈性，也讓照顧者之間建立支持網絡，強化社區互助。（記者羅碧攝）

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬指出，「值1換2」的互助機制，不僅提升長照服務的彈性，也讓照顧者之間建立支持網絡，強化社區互助。（記者羅碧攝）

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