互助喘息50據點上線 「值1換2」分擔照顧 長照減壓新模式

蔣先生（左3）和兒子（左2）、太太（右2）因照顧媽媽（右3）而加入互助喘息服務行列。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕台灣2026年邁入超高齡社會，高齡人口占比突破20%，長照需求與人力短缺壓力同步升高。為減輕家庭照顧者負擔，衛福部自今年1月1日起試辦「互助喘息服務」，已於全國16縣市布建50處據點，透過「顧1換2」機制，讓照顧者能在彼此支援下輪流休息，打造社區互助的新型照顧模式。

衛福部政務次長呂建德表示，互助喘息結合「時間銀行」與「換工」概念，是長照3.0的重要創新之一。現行由6至8個家庭組成一個照顧單位，假日時由政府提供1名專責照服員，並搭配家庭照顧者輪流擔任協助者，形成「1+1」合作模式。當其中1戶投入照顧服務，其餘家庭即可獲得喘息時間，達到「值1個時段可換2個時段休息」的效果。

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呂建德指出，這項機制不同於國外多採長期累積的時間銀行制度，台灣採取「即期交換」模式，在1年內即可完成服務與回饋的兌換，提高實際可用性與參與意願。他強調，此舉不僅有助於減輕家庭照顧壓力，也可緩解長照人力不足問題，未來將先蒐集試辦數據，評估於2029年正式納入長照給付體系。

台北護理健康大學長照系教授陳正芬指出，互助喘息源自在地觀察，許多家庭照顧者想「約休假」卻難以配合既有服務時間，導致長期無法真正休息。經過國科會3年計畫驗證，結合科技平台與社區據點，讓照顧者可依自身時間安排「值班」與「休息」，提升制度彈性與使用友善度。她也提到，該模式已在國際學界引發關注，被視為台灣在高齡社會照顧創新上的重要突破。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書書陳景寧揩出，互助喘息具備「共享空間」、「2對多照顧」與「以服務換服務」三大特色，通常由1名照服員搭配1至3名照顧者，共同照顧4至12名失能等級2至8級的長者，不僅提升服務效率，也讓照顧者之間建立支持網絡。據點多利用日間照顧中心或社區空間於週末開放，提升既有資源使用率。

費用方面，一般戶每日約200元、半日100元，低收入及中低收入戶免費，降低使用門檻。民眾可透過線上平台預約服務，依個人時間選擇參與照顧或安排喘息，亦可揪團加入在地據點。

實際參與的照顧者也感受到明顯改變。54歲的蔣先生與家人長期照顧79歲失智母親，平日仰賴日照中心，但週末需全天看顧，壓力沉重。他表示，母親常重複提問，長時間相處容易產生情緒摩擦，「以前週末只能在家大眼瞪小眼」，加入互助喘息後，母親可到據點參與活動，自己也能抽空從事原本的興趣與社交，壓力大幅減輕。

此外，家中就讀大學的兒子也參與值班，協助陪伴長輩、準備餐食，成為「換工」的一員。蔣先生認為，不僅家人獲得喘息，長輩也有更多與人互動的機會，「不再只是關在家裡」，整體照顧氛圍更為正向。

衛福部元旦起，在16縣市50處，試辦互助喘息服務。（記者羅碧攝）

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