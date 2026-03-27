牙痛失眠3天引「蛇」出洞！帶狀疱疹發作 醫：恐失明失聰

患者帶狀疱疹侵犯部位在頭部，導致嘴唇、臉頰及眼睛周邊都出現水泡症狀。（亞大醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕32歲工程師小湯近期牙痛難耐連3天失眠，身心極度疲憊，原以為拔牙後能解脫，沒想到隔天病情急轉直下，嘴唇周圍竟冒出密集水泡，短時間內迅速蔓延至右半邊臉，甚至延伸到眼睛與耳朵周圍，伴隨劇烈刺痛與耳鳴痛到崩潰，緊急就醫後才發現竟是帶狀疱疹（俗稱皮蛇）作祟。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃柏豪表示，患者小湯形容疼痛「像火燒、刀割」，甚至連風吹過皮膚都難以忍受，經檢查確認為水痘帶狀疱疹病毒（VZV）再度活化所致，原來，人體在感染水痘痊癒後，病毒會潛伏在神經節中，一旦免疫力下降就可能被「喚醒」，沿著神經擴散，導致皮膚出現紅疹與群聚水泡，患者正是因牙痛導致嚴重失眠，使免疫系統出現「防線斷層」，才讓病毒趁虛而入。

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尤其當帶狀疱疹發生在頭部時風險更高，若侵犯三叉神經，可能引發角膜炎甚至失明；波及耳部則可能出現耳鳴、聽力受損，嚴重者還可能影響平衡感，甚至併發腦膜炎或腦炎，後果不容小覷。

所幸患者在急診即時接受抗病毒藥物治療，病情獲得控制，但臉部與口腔持續出現麻木與神經痛，影響睡眠與日常生活，提醒帶狀疱疹治療有「黃金72小時」，若能及早用藥，可大幅降低神經傷害與後遺症風險，此外，50歲以上或免疫力較弱族群，可考慮接種疫苗，能有效降低發病率及疼痛程度，若出現單側神經抽痛、皮膚紅疹或水泡等症狀，切勿輕忽或自行處理，應盡速就醫，才能避免留下難以逆轉的神經傷害。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃柏豪提醒，皮蛇發病初期72小時內，是治療關鍵。（亞大醫院提供）

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