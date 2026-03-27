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健康網》清明掃墓預防蜱蟲 醫師提野外活動3要

2026/03/27 11:07

家醫科醫師陳爰邑表示，掃墓與務農者，請積極預防蜱蟲叮咬。（資料照）

家醫科醫師陳爰邑表示，掃墓與務農者，請積極預防蜱蟲叮咬。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕蜱蟲季節來臨，清明掃墓多注意。家醫科醫師陳爰邑在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」表示，疾管署在3月17日公佈北部出現今（2026）年首例「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」病例，是一名 70 多歲男性。

陳爰邑表示，這種疾病是由蜱蟲傳播，知名音樂人艾薇兒（Avril Lavigne）罹患的「萊姆病」也是蜱蟲傳染的。陳爰邑解說如何預防這個草叢中的小型寄生蟲「蜱蟲」（俗稱壁蝨、八腳怪）。

陳爰邑表示，發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）是一種經由蜱蟲叮咬傳播的新興傳染病。常見症狀包括：

●初期徵兆： 持續高燒、血小板及白血球減少。

●出血傾向： 皮下出血點（瘀青或紅點）。

●重症風險： 若病情惡化，可能導致肝、腎等多重器官衰竭。

預防蜱蟲：野外活動「三要」原則

1. 穿著要對：淺色長袖衣褲（方便發現蟲影），並將褲管紮入襪子中，避免鑽入。

2. 防護要夠：在皮膚及衣物上，噴灑含 DEET （敵避） 或 Picaridin （派卡瑞丁） 成分的防蚊蟲藥劑。

3. 事後要查：活動結束回家後儘速沐浴換衣。檢查腋下、後膝、腹股溝及頭皮等皮膚皺褶處。

陳爰邑表示，4月起進入蜱蟲活躍期，農務工作者、年長者及掃墓郊遊的朋友要多注意！

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