超高齡化社會來臨！頻傳名人疑失智 病團籲尊重、查證、不污名

超高齡化社會來臨，失智症人口持續增加。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕近年陸續有名人傳出或對外公布罹患失智症的情況，均引起外界關注。衛福部提醒，大眾務必對失智症有正確認識，並以尊重、包容與支持的態度，接納與理解失智症者，共同營造失智友善社區；台灣失智症協會也提醒，討論相關內容時，務必落實尊重、查證、不污名化的原則，避免未經證實就推測病情。

台灣邁入超高齡化社會，罹患失智症的人口逐年攀升，據衛福部「2023年全國社區失智症流行病學」調查，全台65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，失智類型前3名依序為阿茲海默症、血管性及巴金森氏症，女性盛行率為9.36%，高於男性的6.35%。

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衛福部呼籲，如出現「失智症10大警訊」等疑似失智情形，建議民眾儘速就醫，或可洽各縣市失智共同照護中心協助及早確診，連結照護資源，以利延緩失智失能狀況，也呼籲社會大眾對於失智症有正確認識，以尊重、包容與支持的態度，接納與理解失智症者，共同營造失智友善社區。

失智症10大警訊包括：記憶力減退到影響生活、計畫事情或解決問題有困難、無法勝任原本熟悉的事務、對時間地點感到混淆、理解視覺影像和空間關係有困難、言語表達或書寫出現困難、東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、判斷力變差或減弱、從職場或社交活動中退出、情緒和個性的改變等。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜也強調，媒體與社會大眾面對名人也可能是失智症患者的相關訊息時，應秉持尊重、查證、不污名化的原則，避免未經證實就推測病情，甚至過度揭露個人健康資訊與家庭隱私，同時也要避免標籤化、過度簡化或過度故事化，才能維護當事人的尊嚴，也促進社會對於失智症有正確、友善的理解。

陳筠靜說，影響認知功能的原因眾多，每個人的個性也有非常大的差異，儘管現在的表現與過去不同，也不該主觀認定一定是失智症所致，有類似懷疑時，也應該以合宜的方式，在合乎關係、尊重對方的意願的情況下，私下表達問候與支持，並適時協助轉介資源。

「講失智症之前應該要先看到人，如果過度簡化、把病冠在人身上，抹煞了個人本身在社會中的角色與成就，將有損當事人尊嚴」，陳筠靜提醒，即使個人真的罹患疾病，也不該被疾病取代個人本身，且若相關訊息傳播造成困擾，當事人有意也可以尋求法律管道，維護自身權益。

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