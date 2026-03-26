健康網》男性最常見障礙：早洩 網紅醫談解法

部分男性對於性生活的不順暢感到憂傷卻難以啟齒，「早洩」變是最常見的一項。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕部分男性對於性生活的不順暢感到憂傷卻難以啟齒，其中一項是早洩。網紅醫安德魯（Andrew Hart-Pinto）在頻道說明，約有4成男性會遇上這問題，被認為是相當常見的性功能障礙；同時提出多元解決方案。

安德魯表示，大約30%到40%的男性在人生中某個階段會遇到這個問題，被認為是最常見的男性性功能障礙。那麼有明確定義嗎？安德魯表示，醫界多定義為在開始性行為後「1分鐘內」即達到高潮並射精，就算早洩。安德魯強調，真正的重點在於你與伴侶是否覺得時間足夠。如果你射精的時間早於你或伴侶的預期，即可視為早洩。

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早洩的分類與成因，安德魯提出實際上有兩類：

原發性（Primary）： 指一輩子都有早洩情況，通常由心理因素引起。

繼發性（Secondary）： 指後期才出現的情況，可能與心理因素或其他生理因素有關。

關於更重要的改善方法，安德魯提供多種建議，包含自我幫助、伴侶治療與藥物治療。在自我幫助部分，安德魯建議男性可使用較厚的保險套以降低敏感度；在性行為前幾小時先進行自慰；以及「停頓啟動法」（Stop and Start）快要高潮時暫停刺激。另有思考其他事情，以延緩高潮之方法。

另有一種由伴侶進行的「手法」：在快高潮時，由伴侶用力擠壓龜頭約 15 秒，暫停刺激30秒後再繼續，重複多次以訓練耐受力。其他則有藥物治療等，需在醫師指示下使用。最後安德魯總結，有此困擾的人勇敢與伴侶及醫生討論。

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