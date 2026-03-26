健康網》運動族小心！ 醫警髕腱撕裂警訊

穆迪。（資料照，路透）

〔健康頻道／綜合報導〕勇士23歲好手穆迪（Moses Moody）在延長賽一次快攻上籃不慎傷到左膝蓋，造成左膝髕腱撕裂，球季正式報銷。疼痛職人診所院長徐子恆指出，喜愛運動的民眾可能要注意，如果運動過程中常做緊急煞車，或是強力跳的動作然後落下這樣動作的，也有可能會發生，如果摸膝蓋骨頭的下方髕骨區有疼痛時，最好別輕忽，多半是快受傷的徵兆。

穆迪在延長賽一次抄截後，想要嘗試灌籃，左膝卻不慎在沒有碰撞的情況下，出現不自然的彎曲，穆迪因此倒地不起，傷勢為左膝髕腱撕裂，必須動手術。

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有關於左膝髕腱撕裂，徐子恆說明，這個位置位在我們的膝蓋髕骨處，髕連到小腿會有1條肌腱，叫做髕骨肌腱，而這條肌腱受傷或斷掉後，可能造成髕腱撕裂。通常會發生在常做緊急煞車的運動員，或是強力跳的動作然後落下這樣動作的運動員可能會發生。原因出在當我們跳起來落地的瞬間會需要緩衝，有時候這個緩衝力量就跑到膝蓋的前面，如果長期反覆的有這種衝擊性的落地，很有可能因此受傷。

徐子恆表示，一般來說髕腱撕裂前會有徵兆，那個位置通常會先有疼痛感，例如，可能在光走路或蹲的時候，在膝蓋前側有疼痛感，就是摸到膝蓋骨頭的下方，會摸到軟軟的肌腱，這個地方就是我們的髕骨區，一旦感覺會疼痛，可能代表已經受傷，最好進一步檢查。如果已經有痛感仍過量運動時，髕腱有可能會斷段就必須進一步手術，恢復期可能要半年。

徐子恆指出，恢復期間以有撕裂傷還沒有到全斷的情況，原則在於至少要預留2-3個月起跳，前兩週可能先休息冰敷，後2週-6週間可能保持關節的活動度，並加入一些肌肉的等長訓練，6週以上又加一些新的訓練，然後12週後才會開始進行比較高強度的訓練，逐步復原。

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