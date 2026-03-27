健康網》吃不到基礎代謝會變胖？減重醫釋疑

「吃不到基代反而會變胖。」這是真的嗎？減重醫師蔡明劼強調，吃得營養均衡才是關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕減重醫師蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，有個說法：吃不到基代反而會變胖？蔡明劼建議大家，先來做個腦力激盪。想像一個處於極端戰亂、飢荒地區的敘利亞難民，他每天流離失所、完全吃不到基礎代謝率所需的熱量，請問他是會變瘦還是變胖？答案很明顯。既然如此，為什麼我們會被灌輸吃不到基代會變胖的觀念呢？

​蔡明劼解析：首先，吃不到基代反而容易胖的說法，源自於過去太多偏激的飲食法。例如所謂的仙女餐或極低熱量代餐，因為刻意過度少吃，導致體重掉得太快、肌肉大量流失，之後確實會造成基礎代謝率大幅下降。

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​不僅如此，長期嚴格節食會帶來強烈的飢餓反撲，一旦恢復進食，往往會攝入爆炸式的熱量，這才是復胖很快的真相。

​如果不是在這種極端的狀況下呢？蔡明劼表示，人體並不是計算機，假如你的基代是1500大卡，身體不會自動偵測你今天吃的是1499大卡還是1501大卡。我們不可能說吃1499大卡就會變胖，而吃1501大卡就會變瘦，這種精確到個位數的說法完全不符合生理運作。

​再者，生活總有彈性。蔡明劼比喻，「假如我今天聚餐吃得比較油膩，隔天想要稍微克制，只吃輕食平衡一下，總熱量攝取了1200大卡，低於我的基代。難道我就會因此變胖嗎？這顯然不是吃不到基代害的。」

​蔡明劼強調，有沒有吃到基礎代謝率並不是唯一的決定因素。重點在於不要盲目節食，而是在均衡飲食的前提下，攝取到身體需要的各種營養素。特別是充足的蛋白質，並且注意減重的速度不要太快。你能夠維持肌肉量不流失，又不會引發身體的飢餓補償機制，身體當然就能很順利地燃燒脂肪，繼續瘦下去。

​蔡明劼總結，我主張均衡飲食、有吃飽、營養夠才是關鍵。真的不用為了每天是否精準吃到基代而神經兮兮。

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