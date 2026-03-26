健康網》肩背痛元凶藏手掌？ 醫揭日常保養關鍵

專家表示，滑手機、回訊息、追劇造成肩頸痛到像扛水泥，問題常常不在肩頸，而是在民眾很少留意的那個「蹼」，也就是手掌筋膜；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人離不開手機、電腦，有時候覺得只是滑手機、回訊息、追劇而已，為什麼肩頸卻痛到像扛水泥？泰昌堂中醫診所中醫師黃才珊指出，問題不一定因為肩頸出狀況，可能忽略了掌腱膜才是疼痛的關鍵，而髮型師、手機重度使用者，與長時間打電腦的上班族、工程師等都是高風險族群，最要當心。

民眾滑手機會造成肩背痛嗎？黃才珊在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，滑手機、回訊息、追劇，肩頸痛到像扛水泥，問題常常不在肩頸，而是在民眾很少留意的那個「蹼」，也就是手掌筋膜。

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黃才珊說明，掌腱膜是手掌中心的筋膜結締組織，負責手部抓握動作，並深層連接至骨間肌筋膜，以及手部的內在肌群：魚際肌、小魚際肌、內收拇指肌、蚓狀肌、骨間肌，對於手指的細微控制很重要。換句話說，掌腱膜是讓民眾可以抓東西、打字、滑手機的那個「蹼」。

他接著說，從中醫觀點，筋膜遇寒則收引變緊、遇暑熱則傷津缺水，導致筋膜路徑可能一路從脖子緊到手掌腱膜。從《解剖列車》的「淺前手臂線」來看，位置與走向都剛好吻合，難怪肩頸、肘、臂等會發生連鎖不適。因此，骨間肌與蚓狀肌，是六淫外邪的歸宿。

黃才珊表示，長時間滑手機、打電腦的上班族、工程師，以及手部反覆操作的髮型師與美容師，都是肩頸痠痛的高風險族群。而臨床上常使用董氏奇穴中的三叉三穴，從手掌進針並連結經絡，可緩解肩背痠痛、手指卡卡及膏肓痛，對於久坐與過度用手族群效果顯著。

有關日常保養，黃才珊建議進行骨間肌牽拉與伸肌訓練。骨間肌牽拉方式為：手指張開、指腹互相接觸、雙臂像「對掌」一樣施力、感覺手掌屈肌被溫和拉開；伸肌訓練方式為：用橡皮筋套住手指末端，讓手指像花朵往外開，可訓練伸肌，同時拮抗並放鬆屈肌，減輕掌腱膜緊繃。

黃才珊總結，肩頸與上背疼痛未必來自肩膀本身，手掌掌腱膜才可能是關鍵源頭。特別是滑手機與久坐族群，更應留意手部筋膜健康。透過適當訓練與治療，從根本放鬆筋膜，才能改善肩背不適。

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