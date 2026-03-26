健康網》膝蓋退化怕痛不敢走？ 醫揭3關鍵：越不動恐壞越快

恆新復健科診所醫師王思恒指出，膝關節軟骨沒有血管，營養全部來自關節液，若為保護關節而長期不動，軟骨得不到營養，也會加速退化萎縮；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人一聽到膝蓋退化，第一個反應就是少走路，以為這樣才能保護關節。不過，恆新復健科診所醫師王思恒指出，答案其實正好相反。以解剖學來說，膝關節軟骨沒有血管，營養全部來自關節液，而關節液要靠的走路時的承重和放鬆，才能送入軟骨。若為保護關節而長期不動，軟骨得不到營養，也會加速退化萎縮。因此，即使膝蓋退化，仍應進行低衝擊運動，但切記若有不適不硬撐。

王思恒於臉書粉專「一分鐘健身教室」發文分享，在復健科的診間，偶爾會看到小兒麻痺的患者，他們通常有一條腿明顯比較無力，長年靠好腳承重，壞腳能少用就少用。通常退化更嚴重的，往往不是那條承重的好腳，而是幾乎沒在用的壞腳。也就是說，壞腳長期缺乏正常的機械刺激，軟骨得不到養分，反而比好腳更早、更嚴重地退化。

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此外，王思恒表示，根據Watson等人2026年發表於《Archives of Physical Medicine and Rehabilitation》、追蹤36名英國小腿截肢軍人超過11年，比較其兩側膝蓋退化程度的研究，結果發現，截肢側的膝蓋，退化反而比健側更嚴重。這兩個例子說的都是同一件事：膝關節的退化，不是用越多就越快壞，真實情況往往更複雜。

王思恒指出，我們對膝蓋退化的直覺，是個磨損模型。就像鞋底，走越多磨越快。這個模型對急性受傷的短期處置有它的道理，但對慢性膝關節退化的長期照護，變過度簡化。因為，軟骨需要適度的機械刺激才能維持正常代謝，刺激太少，軟骨會萎縮，細胞活性下降，修復能力變差。對慢性退化的膝蓋來說，叫它完全靜養，以為在保護，其實可能在加速它的空洞化。也因此目前膝關節炎治療指引將規律運動列為第一線非手術治療。

膝蓋退化怎麼動3重點

對於膝蓋退化是否還能動的質疑，王思恒表示是可以的，而且應該動，重點是在於怎麼動，並建議掌握以下3重點：

●走路、游泳、騎固定式腳踏車：低衝擊、能持續刺激關節液循環。

●股四頭肌訓練：大腿肌力是膝蓋最重要的動態穩定器，練起來等於幫膝蓋加一層保護。

●需要小心的狀況：關節急性發炎、明顯腫脹發熱時，仍需短期休息，不是硬撐。

膝蓋退化不是停工的通知，是該換一種方式使用它的提醒。

王思恒強調，雖然國外研究對象截肢軍人是非常特殊的族群，不能直接套用到一般人身上。但「適度承重有益軟骨」這個原理有基礎研究和治療指引的支持，不過，「少動更快退化」針對一般人口的直接量化數據，仍需更多研究。

王思恒提醒，對慢性膝關節退化來說，軟骨需要動才能活。靜養並不等於保護，膝蓋退化不是停工的通知，而是該換一種方式使用它的提醒。

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