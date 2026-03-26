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健康 > 心理精神

65歲後只會變差？研究：近一半長者身心出現改善

2026/03/26 16:40

最新研究指出，65歲以上族群有近半數在體能或認知上出現改善，顯示老化未必全然走向退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究指出，65歲以上族群有近半數在體能或認知上出現改善，顯示老化未必全然走向退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人深信年紀增長必然伴隨體力與腦力衰退；但與一般認知不同，高齡者的健康變化並非單純隨歲數增加就一路下滑，而有近半數的人在65歲後，體能與認知表現出現改善的情況。

根據《華盛頓郵報》報導，耶魯大學公共衛生學院（Yale School of Public Health）團隊分析了一項涵蓋數千名受試者、長達12年的追蹤數據，針對高齡族群的認知健康與步行速度進行檢測。結果發現，高達近50%的65歲以上受試者，在生理、認知或兩者綜合指標上都有所改善，顯示老化未必全然走向退化。

研究團隊進一步比對數據後指出，這種高齡表現改善的現象，與受試者看待老化的心態呈現關聯。對年紀增長抱持較正面看法的族群，有較高機率落在改善組中。專家強調，這並非單純的心理暗示，而是因為心態會連動影響實際的日常行為模式。

醫界分析，將老化視為自然進程的人，通常更願意投入維持健康的行動。這類族群往往傾向維持較高的社交頻率、持續進行阻力訓練，或在生活中尋找目標感。這種行為模式會形成正向的連動效果：為了赴約而增加步行量、為了交流而刺激腦力，進而維持甚至穩定了整體的生理機能。

報導指出，這項長達12年的研究顯示，對老化持較正面看法的人，較可能維持活動量與社交參與度，這些生活型態因素與高齡族群的健康表現之間的關聯，仍持續受到研究關注。

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