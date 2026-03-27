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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》肥胖傷腦 高脂飲食男女損傷大不同

2026/03/27 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

肥胖不只是身材上的改變，它對大腦的傷害其實遠比我們想像的更深。許多研究已經指出，長期高脂飲食與肥胖會降低大腦中新神經細胞的生成，削弱記憶與學習能力，甚至增加失智症與血管性失智的風險。這些問題的背後，關鍵之一是慢性、低度的全身性發炎，而一個名為TLR4的分子就像是這場風暴的開關。

TLR4在免疫系統裡是重要的感測器，當身體堆積過多脂肪時，來自周邊的發炎信號會透過TLR4放大。但在大腦裡，TLR4主要分布於小膠細胞這類腦內免疫細胞。研究團隊透過基因工程，讓小鼠只在小膠細胞與腦內巨噬細胞中刪除TLR4，然後餵食高脂飲食，觀察肥胖對身體與大腦的影響。

結果顯示，雄性小鼠即使仍出現肥胖與代謝異常，但在缺乏小膠細胞TLR4的情況下，大腦發炎顯著減少，神經新生與記憶表現也因此獲得保護。雌性小鼠則呈現不同的樣貌，她們原本就比雄鼠在腦部受到的傷害輕微，但在刪除TLR4後，反而在體重增加與代謝方面也得到部分保護。這代表小膠細胞的TLR4不僅是肥胖影響大腦的關鍵，也揭示了男女在肥胖與腦部發炎上的差異性。

這項研究的重要性在於，它讓我們更清楚肥胖如何「傷腦」。對男性而言，肥胖特別容易帶來認知功能受損與神經新生減弱，而女性則在代謝方面更容易受益於抑制TLR4。這提醒我們，未來針對肥胖與失智的防治策略，必須納入性別差異來考量。

對日常生活來說，這項研究也有明確啟示。肥胖不是單純的體重問題，它會讓大腦慢性發炎，逐漸影響思考與記憶。想要保護大腦，最直接的方式仍然是從生活習慣著手，避免高油高糖飲食，維持規律運動與充足睡眠。雖然未來可能出現針對TLR4的精準藥物，但對我們每個人而言，最有效的「關掉發炎開關」的方式，就是在日常中養成降低發炎的習慣。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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