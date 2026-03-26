健康網》年過50能做眼部雷射嗎？眼科醫解析3疑惑

眼科醫師徐浩恩用一對老夫婦之個案，說明進行近視雷射的常見疑問。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕崇德大學眼科診所眼科主治醫師徐浩恩在臉書以一個案例說明：一對年紀50多歲的夫妻，來診間諮詢老花雷射，他們希望不用再戴眼鏡，但也擔心乾眼症和白內障。兩位夫妻很有意思，一位是近視、散光、老花、乾眼症，一位是遠視、散光、老花。兩夫妻的水晶體，雖然還沒白內障，但顏色上跟年輕人比，剛開始有一點淡淡的顏色。「他倆剛好集齊了眼科屈光領域中，所有的神奇寶貝。」

徐浩恩表示，老花雷射常見問題如下：

Q：乾眼症能不能做雷射？

A：可以，也不可以；要看乾眼狀況。

看乾眼症的原因和程度，首先要看乾眼症，是否已經造成眼睛嚴重的發炎、紅腫、疼痛、或角膜破皮，如果有這些狀況，那要先治療乾眼症、發炎，先別做雷射，以免乾眼症狀惡化。

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而且更嚴肅的是，嚴重乾眼症會影響驗光，近視散光度數，會忽高忽低，視力時好時壞，導致術前視力檢查不穩定，所以也無法精確決定雷射要打多少度數。

再講深一點，乾眼症的評估，不只光看淚液試紙，這只是淚水的量，但沒有看到淚水的質；此外，還要看眼瞼邊緣皮脂腺是否組塞，導致缺油性乾眼症；是否有慢性結膜炎、或是角膜輪部血管增生，這代表眼球有長期發炎，先治療好，或甚至血管增生太嚴重而不適合做雷射。

因此雷射前，一定要先確認乾眼程度，輕微的乾眼症在治療後，是可以順利雷射的（就像這對夫妻），但手術後前1到3個月，一定要繼續補充人工淚液，不能忽略。

Q：有白內障還能做雷射嗎？

A：這是要最最最謹慎評估的問題，寧可保守、不要躁進。

白內障跟白頭髮一樣，是因為自然老化，或是其他疾病導致。我們眼球裡面，原本透明清澈的鏡頭（水晶體），在50歲左右開始逐漸老化；就好像窗戶玻璃、眼鏡鏡片用久了，慢慢累積汙垢、變質，漸漸變得不透明、混濁，最後模糊到看不清。

尤其是，近年來白內障有逐漸年輕化的趨勢，因為高度近視越來越多、紫外線曝曬過高、慢性疾病（尤其糖尿病）越來越普遍，因此要格外小心、謹慎評估。

如果已經罹患會影響視力的白內障，比如說: 有白內障，且最佳矯正視力只有0.6，那不建議做雷射。但如果尚未有白內障，或白內障非常非常輕微（但建議先追蹤一段時間看是否穩定），且矯正視力完全正常（0.8~1.0），那做雷射是可以的。

Q：我做雷射後，未來老花繼續增加怎麼辦？

A：非常好的問題，這很實際，但老花無法預測，沒辦法預知未來老花度數，也無法預測老花在明年、後年、大後年，會增加還是持平？

因為老花的本質，是眼球內部的調節肌肉、水晶體，慢慢鬆弛和失去彈性，這個過程因人而異，也會受到年齡、飲食、血糖、藥物、熬夜、過勞使用、基因...各種複雜因素影響，沒有辦法準確預測。

但仍能從過去一段時間，老花是否快速增加來評估，比如看看最近2~3年來，是否頻繁更換老花眼鏡，度數是否每年增加？

如果過去好幾年，老花都差不多，而近期也沒有罹患其他疾病，用眼也不會過度過勞，那老花變化不會太快，可接受雷射。

那如果老花度數有增加，但還是很想不再戴眼鏡，能雷射嗎? 當然可以，但要先有心理準備，有可能3~5年後，老花度數又跑出來，可能要在補一點雷射，把度數矯正好。因此初始術前評估很重要!! 像這樣的案例，就要預先保留足夠的角膜厚度，以備後續需求

Q：老花雷射會不會導致白內障、青光眼、黃斑部病變？

A：不會。

因為雷射的位置在眼角膜表面。做雷射不會造成其他眼睛重大疾病。

回頭來看看這對夫妻檔：剛才提到，他們兩人，一位是近視、散光、老花、乾眼症，一位是遠視、散光、老花，都還沒有白內障，術前矯正視力都可以到1.0。

而淚液測試雖然較低一些（5~10mm），但並未引起結膜炎、沒有角膜破皮，平日症狀，早上起來眼睛偏乾，但日常工作不太有感覺或困擾。

因此，我先用人工淚液改善乾眼症，一個月後，才執行老花雷射，這樣可以盡量避免雷射後、眼睛過乾，導致視力模糊和不舒服的情況。雷射手術後第二週：視力方面，兩夫妻的遠距離視力恢復到1.0，近距離視力太太0.8，先生1.0，術後前幾天比較容易有水霧感，術後第二週水霧感退到剩一點點，稍會起起伏伏，視力仍繼續改善中。

兩位的眼睛都還會乾澀（在恢復期這很正常的），尤其是起床後一小時，還有工作一整天到下午，但每2~4小時補充人工淚液，症狀就比較改善。以50多歲年紀來說，術後乾眼症，大約前1~3個月比較明顯，這段期間一定要繼續使用人工淚液，能搭配魚油膠囊更好。

徐浩恩總結，50歲後能不能做雷射？能，也不能，一切看眼球條件狀況。重點是，術前絕對要做非常周詳、客觀的評估。畢竟50歲以上的眼球，已經使用了半個世紀，如果有任何老化、退化、疾病的發生，當然先以治療疾病為主，而別執著為了不戴眼鏡而勉強做雷射。

我很推薦50歲以上的朋友們，每年定期做一次完整的眼睛健檢，要做散瞳、檢查視網膜的才算，不是驗驗視力而已。

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