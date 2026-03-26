握到方向盤就易怒？ 醫：恐與間歇性暴怒障礙症有關

黃偉哲醫師提醒，路怒症可能與「間歇性暴怒障礙症」有關，若不積極正視，不僅影響行車安全，更是身心健康的警訊。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕早上開車出門趕打卡卻遇到尖峰時段塞車，或是不守規矩的駕駛任意變換車道，常讓你的胸口升起一股無名火，甚至忍不住破口大罵？醫師提醒，這種握到方向盤就易怒，俗稱「路怒症」（Road Rage）的情形，在醫學上可能與「間歇性暴怒障礙症（IED）」有關，若不積極正視，不僅影響行車安全，更是身心健康的警訊。

麻豆新樓醫院身心內科醫師黃偉哲表示，握住方向盤後的暴怒，往往是長期壓力的連鎖反應，當駕駛者進入車室封閉空間，容易產生一種「匿名性」與「地盤意識」，將其他駕駛人的行為視為對個人的挑釁。

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黃偉哲指出，常見的路怒徵兆包括生理上握住方向盤時手抖、心跳加速、肌肉緊繃；不斷地按喇叭、閃大燈，或使用侮辱性言語謾罵；故意貼車、超車挑釁、甚至下車理論等危險駕駛行為。

頻繁路怒也反映出更深層的心理議題，包括情緒調節障礙、長期壓力過載及人格特質，具備高競爭性或完美主義傾向者，更容易因路況不如預期而崩潰，若察覺自身有情緒失控或長期壓力困擾，應及早尋求專業協助

發現自己或親友有路怒傾向時，黃偉哲建議3步驟「滅火」。在怒氣爆發前，先在心裡默念「我現在正在生氣」，中斷自動化的憤怒反應；其次，進行深呼吸，或將車內音樂切換為輕快平穩的旋律；如果情緒已影響日常生活或造成人際衝突，建議至身心內科門診接受專業醫師協助。

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