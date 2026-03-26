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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

童綜合醫院附設產後護理之家開幕 AI智能守護媽媽與寶寶

2026/03/26 14:21

童綜合醫院附設產後護理之家開幕，共設置44間房間與46張嬰兒床，每房型都採一對一分離的獨立冷暖空調。（童綜合提供）

童綜合醫院附設產後護理之家開幕，共設置44間房間與46張嬰兒床，每房型都採一對一分離的獨立冷暖空調。（童綜合提供）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院附設產後護理之家今（26）天開幕，提供醫院及產後照護的一條龍服務，讓媽媽從孕期、生產到產後照護都能無縫接軌，寶寶在專業醫療團隊的守護下，也能獲得即時且完善的24小時健康監測與專業照護。

童綜合醫院董事長童敏哲表示，產後護理之家的開幕啟用，象徵醫院從提供專業醫療服務，進一步延伸至產後全方位的照護領域，為產婦與新生兒提供高品質且安心的照護環境，未來將不斷積極推動智慧醫療的應用，提供就醫民眾更精準的治療與照護，進一步優化整體醫療流程。

童綜合產後護理之家，共設置44間房間與46張嬰兒床，每房型都採一對一分離的獨立冷暖空調，且間間都有採光極佳的對外窗；為了降低感染風險，嬰兒室採取分區照護，每區都有獨立護理站及洗澡室。

為了給寶寶最安寧的睡眠環境，同時兼顧家屬的探視需求，嬰兒室的探視走道特別全面採用高科技電控玻璃；寶寶休息時段，玻璃維持霧化狀態，有效阻絕外界走動的干擾與光線，開放探視時能瞬間切換為透明，免除傳統窗簾易積累塵蟎的疑慮，進一步強化感控，每床嬰兒床還設有寶寶攝影機，24小時視訊不中斷，讓媽媽安心調理身心。

為了照護產婦的身心靈健康，一樓還設置了專屬的護膚室、洗髮室，二樓則有團體使用的媽媽教室、綜合教室與交誼廳等，尊榮式服務與飯店級設備；童綜合並研發一鍵式智能照護APP專屬應用程式，從孕中、坐月子、返家，都能切換專屬介面與服務，提供最貼近當下需求的照護方案。

童綜合醫院附設產後護理之家，提供醫院及產後照護的一條龍。（童綜合提供）

童綜合醫院附設產後護理之家，提供醫院及產後照護的一條龍。（童綜合提供）

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