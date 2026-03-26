健康網》瘦身成功卻難維持？ 醫教靠「這招」控食慾

民眾成功瘦身卻老想吃高糖高油的食物？專家表示，常親近大自然能破解食慾陷阱；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人靠減重藥物或運動成功瘦身，成功瘦身後卻苦於難維持。斗六成大心臟內科醫師蘇奕嘉引述研究指出，越常與大自然互動的人，越傾向選擇健康的飲食模式，原因就在心靜下來了，大腦就不會因為「補償心理」而渴求高糖高油的食物，有助控制體重。

蘇奕嘉於臉書粉專「奕嘉醫師談心室」發文表示，隨著「瘦瘦針」等藥物的普及，許多病友確實成功讓體重數字漂亮許多，接下來卻陷入維持不易的窘境。不只如此，現代生活充滿了滑手機、高壓工作等需要高度專注，這會造成定向注意力疲勞。當這份認知資源枯竭時，人會變得衝動、易怒，這時候最怕的就是，大腦難以啟動自律機制，以拒絕垃圾食物。

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自然環境提供的「軟性吸引力」能修復大腦，成了維持健康的基礎。蘇奕嘉表示，最近讀到德雷賽爾大學（Drexel University）Dahlia Stott的最新研究，越常與大自然互動的人，越傾向選擇健康的飲食模式，「這不是玄學，而是有力的科學數據」，他歸納出以下兩大重點：

●「頻率」勝過「持續時間」

研究指出，人們並非得隱居深山，這意味著，比起單次長時間停留，增加接觸自然的頻率是關鍵。即使民眾通勤時經過綠地，或在辦公室照顧一盆植栽，都能有效修復大腦。

●心理韌性的中介作用

自然能降低壓力！研究發現，當心理壓力減輕後，自然環境與健康飲食的關聯會變得更強。換句話說，心靜下來以後，大腦就不會因為「補償心理」而渴求高糖高油的食物。

綜合了研究的成果，蘇奕嘉建議，病友常以「工作太累、沒時間下廚、壓力大」為藉口，選擇報復性進食，這代表此時你的大腦已過載。不妨先去公園走一走，當你與自然建立連結，你會驚訝地發現，大腦發出的指令不再是急著攝取糖分，而是對天然食物的渴望。

奕嘉醫師總結，民眾可在日常多進行「綠色健康處方」，改變通勤路線走綠地、辦公桌擺植栽、每週規律散步於公園。這些小小日常互動，能幫助大腦自動選擇健康食物，是維持瘦身成果與心血管健康的關鍵。減重不只是熱量遊戲，更是身心平衡考驗，走進自然，會是好的起點。

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