自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》瘦身成功卻難維持？ 醫教靠「這招」控食慾

2026/03/26 17:59

民眾成功瘦身卻老想吃高糖高油的食物？專家表示，常親近大自然能破解食慾陷阱；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾成功瘦身卻老想吃高糖高油的食物？專家表示，常親近大自然能破解食慾陷阱；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人靠減重藥物或運動成功瘦身，成功瘦身後卻苦於難維持。斗六成大心臟內科醫師蘇奕嘉引述研究指出，越常與大自然互動的人，越傾向選擇健康的飲食模式，原因就在心靜下來了，大腦就不會因為「補償心理」而渴求高糖高油的食物，有助控制體重。

蘇奕嘉於臉書粉專「奕嘉醫師談心室」發文表示，隨著「瘦瘦針」等藥物的普及，許多病友確實成功讓體重數字漂亮許多，接下來卻陷入維持不易的窘境。不只如此，現代生活充滿了滑手機、高壓工作等需要高度專注，這會造成定向注意力疲勞。當這份認知資源枯竭時，人會變得衝動、易怒，這時候最怕的就是，大腦難以啟動自律機制，以拒絕垃圾食物。

自然環境提供的「軟性吸引力」能修復大腦，成了維持健康的基礎。蘇奕嘉表示，最近讀到德雷賽爾大學（Drexel University）Dahlia Stott的最新研究，越常與大自然互動的人，越傾向選擇健康的飲食模式，「這不是玄學，而是有力的科學數據」，他歸納出以下兩大重點：

●「頻率」勝過「持續時間」

研究指出，人們並非得隱居深山，這意味著，比起單次長時間停留，增加接觸自然的頻率是關鍵。即使民眾通勤時經過綠地，或在辦公室照顧一盆植栽，都能有效修復大腦

●心理韌性的中介作用

自然能降低壓力！研究發現，當心理壓力減輕後，自然環境與健康飲食的關聯會變得更強。換句話說，心靜下來以後，大腦就不會因為「補償心理」而渴求高糖高油的食物。

綜合了研究的成果，蘇奕嘉建議，病友常以「工作太累、沒時間下廚、壓力大」為藉口，選擇報復性進食，這代表此時你的大腦已過載。不妨先去公園走一走，當你與自然建立連結，你會驚訝地發現，大腦發出的指令不再是急著攝取糖分，而是對天然食物的渴望。

奕嘉醫師總結，民眾可在日常多進行「綠色健康處方」，改變通勤路線走綠地、辦公桌擺植栽、每週規律散步於公園。這些小小日常互動，能幫助大腦自動選擇健康食物，是維持瘦身成果與心血管健康的關鍵。減重不只是熱量遊戲，更是身心平衡考驗，走進自然，會是好的起點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中