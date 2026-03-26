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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

台灣男性平均身高亞洲倒數第2！近4成家長：感覺孩子偏矮

2026/03/26 14:13

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華提醒，若孩子身高落在同齡人第3百分位以下，或發現孩子在國小時期一年長不到4公分，務必諮詢醫師，確認是否有醫療介入必要。（記者林志怡攝）

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華提醒，若孩子身高落在同齡人第3百分位以下，或發現孩子在國小時期一年長不到4公分，務必諮詢醫師，確認是否有醫療介入必要。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕許多社群討論提到，台灣人的平均身高似乎偏矮。台灣精準兒童健康協會指出，其實台灣19歲男性平均身高是亞洲倒數第二、女性則是倒數第三，但許多家長錯過挽救黃金期才驚覺大事不妙，更有近8成不清楚身高發育警戒標準。

協會呼籲，如果接到學校通知，孩子身高落在同齡人第3百分位以下，或發現孩子在國小時期一年長不到4公分，務必到醫院兒童內分泌科、兒童遺傳、兒童新陳代謝等科別諮詢，確認是否需要醫療介入。

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華說，我國19歲男性身高位居亞洲倒數第二，僅領先於日本，女性則是倒數第三，雖家長社群中常有身高相關討論，但關鍵詞相對負面，充滿比較情況，且有「沒想到」、「來不及」等，可見有不少家長意識到孩子身高太矮時，已經錯過挽救身高的最佳時機。

台灣精準兒童健康協會於今年3月6日至13日期間進行「6至18歲兒童及青少年生長狀況與自信發展現況調查」，回收320份有效樣本，發現36.6%家長認為孩子偏矮，且46%的家長曾發現孩子抱怨過身高不夠或因此避免團體活動、不敢表現。

然而，蘇本華說，調查發現，77.8%不清楚身高發育警戒標準，雖不少家長發現孩子因身高產生負面、消極行為情緒表現，但47.8%的家長從未為此諮詢醫師，16.9%則是尋求中醫等其他治療為主，對於醫師建議進一步追蹤生長狀況或介入治療時，45%的家長認為最大的顧慮在於「不確定是否真的有必要」。

台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖提醒，想讓孩子正常長高，父母可以確保孩子睡眠充足、吃對東西、養成運動習慣，但遺傳身高、性早熟，以及生長激素缺乏症、遺傳疾病等無法通過日常努力改變，有時甚至需要醫療介入，家長務必把握男孩18歲、女孩16歲生長板閉合前的黃金時間。

童怡靖解釋，生長激素缺乏症、性早熟，以及透納氏症、努南氏症、小胖威利症等遺傳性疾病，都可能造成孩子成長速度緩慢、身高嚴重矮小的情況，但這類矮小兒童通常需要追蹤3至6個月的生長遲滯，加以2項生長激素刺激檢查才能確診，後續也需要長期追蹤、評估療效。

此外，即使使用生長激素治療部分個案會出現抗體，導致藥物失效，加上藥物施打頻率高，第一線治療有相當多挑戰。童怡靖呼籲家長，千萬不要以為孩子長大就會長高，未能採取積極作為，可能錯失最佳介入時點。

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