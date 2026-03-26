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CT排程拉長非總額所致 石崇良：需求增加才是主因

2026/03/26 14:16

針對CT檢查壅塞問題，石崇良表示，將由國健署研議推動分流機制，鼓勵民眾於地區醫院或區域醫院進行篩檢，若發現異常再轉診至醫學中心，同時影像資料將上傳至健保系統，讓後續轉診醫院可即時調閱。（資料照）

針對CT檢查壅塞問題，石崇良表示，將由國健署研議推動分流機制，鼓勵民眾於地區醫院或區域醫院進行篩檢，若發現異常再轉診至醫學中心，同時影像資料將上傳至健保系統，讓後續轉診醫院可即時調閱。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕近期醫學中心電腦斷層（CT）檢查排程拉長，引發前健保署長李伯璋質疑與健保制度有關。衛福部長石崇良今（26）表示，部分醫院檢查等待時間延長，與個別醫院總額制度無關，主因在於檢查需求增加。

前健保署長、台北醫學大學公衛學院講座教授李伯璋近日投書指出，個別醫院總額制度上路後，醫院為避免醫療服務量超出給付上限，開始控管檢查與手術量，導致電腦斷層等影像檢查成為需分配的有限資源，出現排程壅塞情形。

李伯璋並引述數據指出，電腦斷層檢查後30日內未回原檢查醫院就醫者，一年約12.7萬件，占整體受檢人次約14%，顯示部分檢查未有效銜接後續診療，醫療資源使用未完全依醫療必要性配置，認為，現行制度雖有助控制醫療支出與點值，但未處理需求端問題，導致資源分配未依急迫性排序，形成醫療資源錯置。

石崇良今天出席「2026臨床試驗生態系白皮書發表會」時，面對媒體聯訪時指出，從數據來看，相關醫院的電腦斷層檢查量其實呈現成長，並非刻意減量或限縮服務所致，因此排程延長主要是因需求上升所造成。

他進一步說明，近年政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩肺癌檢，加上健檢市場將相關項目納入，產生外溢效果，使整體影像檢查需求明顯增加，進一步擠壓醫療量能。

針對檢查壅塞問題，石崇良表示，將從兩方面著手改善。首先，將由國健署研議推動分流機制，鼓勵民眾於地區醫院或區域醫院進行篩檢，若發現異常再轉診至醫學中心，同時影像資料將上傳至健保系統，讓後續轉診醫院可即時調閱。

其次，健保署也將加強監測重症患者的檢查等待時間，避免因排程壅塞造成急重症病人檢查延誤，確保醫療資源不被排擠。

石崇良也強調，後續將持續透過分流與監測機制，確保醫療資源合理配置，兼顧效率與病人就醫權益。

衛福部長石崇良指出，CT排程延長主要是因需求上升所造成。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良指出，CT排程延長主要是因需求上升所造成。（記者羅碧攝）

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