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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

忍越久比較好？5萬人研究：精子存太久品質反而下降

2026/03/26 14:05

最新研究推翻囤積迷思，指出精子存太久品質反而下降；示意圖。（法新社資料照）

最新研究推翻囤積迷思，指出精子存太久品質反而下降；示意圖。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少備孕伴侶認為禁慾有助提升受孕機率，但研究顯示，精子在體內停留過久，品質反而可能下降。一味強忍不發，恐讓精子品質逐漸變差。

根據英國《衛報》報導，牛津大學團隊針對全球近5萬5000名男性、共115項研究進行綜合分析。數據顯示，男性禁慾時間越長，精子出現DNA損傷與氧化壓力的比例就越高，游動能力也隨之顯著下降。這項實證表明，精子留在體內過久品質就會逐漸變差，且與年齡無關。

這項發現直接挑戰了世界衛生組織（WHO）的現行指引。WHO目前建議男性在進行生育測試或試管嬰兒（IVF）前，應禁慾2至7天。然而研究人員指出，該指引是為了追求「最高精子數量」，而非「最佳精子品質」。

在一項涵蓋453對夫妻的最新試管嬰兒臨床試驗中，禁慾不到2天的男性，其伴侶懷孕率達46%；而遵守指引禁慾2至7天的組別，懷孕率為36%。該試驗顯示較短間隔組的懷孕率較高，但研究整體仍強調需在精子數量與品質之間取得平衡。

求數量更求新鮮度 醫界籲尋求黃金平衡

曼徹斯特大學男性生殖專家佩西（Allan Pacey）解釋，現今的生殖技術更看重精子的新鮮度與健康狀態。對於自然備孕的伴侶而言，禁慾太久會導致精子受損且失去活力，但頻率過高也可能面臨數量不足或未成熟的問題。

醫界建議，與其盲目拉長停機時間，不如在數量與品質間尋求平衡，打破將精子囤積起來的過時做法。

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