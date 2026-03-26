研究：關鍵蛋白活化棕色脂肪 有望成減肥靶點

研究發現，SLIT3蛋白能活化棕色脂肪組織。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕棕色脂肪是人體內能燃燒能量以產生熱量的「好脂肪」，而美國一項研究發現，1種關鍵蛋白質能夠促進棕色脂肪組織內血管和神經連接的生長，進而活化該產熱組織。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，棕色脂肪的運作依賴於密集的神經和血管網路。神經連結大腦，使大腦在身體能夠感知寒冷時發出訊號活化棕色脂肪。血管則輸送產熱所需的氧氣和營養物質，並將熱量輸送到全身。

請繼續往下閱讀...

美國紐約大學牙科學院分子病理生物學助理教授沙姆西（Farnaz Shamsi）及研究團隊，在早期研究中利用單細胞RNA定序技術鑑定出SLIT3蛋白。這是1種由棕色脂肪細胞釋放的蛋白質，可能有助於協調細胞間的通訊。

研究團隊在此次新研究中，進一步發現SLIT3蛋白如何活化棕色脂肪組織。研究人員利用多種方法在人類和小鼠細胞中鑑定出BMP1酶，該酶能夠將SLIT3蛋白切割2個獨立片段。研究人員注意到，2個片段都扮演著不同的角色，1個促進血管的形成，1個則支持神經的生長。

研究團隊還發現了1種名為PLXNA1的受體，它與SLIT3蛋白的1個片段相互作用，從而調節棕色脂肪中的神經發育。

針對小鼠進行的實驗表明，去除SLIT3或PLXNA1受體會使小鼠對寒冷更加敏感，且更難維持體溫。進一步分析顯示，牠們的棕色脂肪缺乏正常的神經結構和足夠的血管密度。

為探討這些發現是否適用於人類，研究團隊分析超過1萬5000名個體的脂肪組織樣本。研究人員重點研究負責產生SLIT3的基因，先前研究已將該基因與肥胖和胰島素抗性聯繫起來。結果表明，SLIT3基因活性可能影響肥胖者的脂肪組織健康、發炎和胰島素敏感性。

研究團隊表示，目前大多數減肥藥物都是透過抑制食慾和減少進食量來發揮作用的。相較之下，經由棕色脂肪組織可能增加身體的能量消耗。

研究團隊表示，此次研究發現SLIT3分裂方式及其片段如何與PLXNA1受體相互作用以塑造神經和血管網絡，都為未來的治療指明了潛在目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法