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搶新藥也拚兆元產業 IRPMA籲建一站式平台 衛福部拚流程加速

2026/03/26 13:45

衛福部長石崇良（左3）指出，若新藥在開發過程中能納入台灣受試者，將有助排除族群差異，減少後續審查補件，縮短藥品上市至臨床使用的時間。（記者羅碧攝）

衛福部長石崇良（左3）指出，若新藥在開發過程中能納入台灣受試者，將有助排除族群差異，減少後續審查補件，縮短藥品上市至臨床使用的時間。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕台灣具備優質醫療體系、專業醫療人才與完整健康資料優勢，卻因臨床試驗行政流程繁瑣、跨部會審查分散，影響試驗啟動效率與國際競爭力，連帶牽動新藥導入時程。中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）今（26日）發布臨床試驗生態系白皮書，呼籲建立跨部會一站式臨床試驗平台，整合法規與行政流程，打造亞太臨床試驗中心，並帶動生醫產業朝兆元規模發展。

IRPMA今日舉辦白皮書發布記者會，邀集衛生福利部、國家衛生研究院、食品藥物管理署及臨床研究機構、產業團體與病友組織等策略夥伴出席。IRPMA指出，臨床試驗是新藥與新醫療科技上市前不可或缺的重要階段，不僅攸關療效與安全性，也影響患者取得創新療法的可近性。

此次白皮書由IRPMA委託資誠聯合會計師事務所完成。報告分析，台灣擁有世界級醫療體系、生物醫學研究人才及健保與人體生物資料庫等優勢，具備發展臨床試驗的良好基礎。調查顯示，台灣有超過6成機會成為全球前25%優先開立試驗據點的國家，但目前試驗啟動仍受限於多重行政程序，影響國際合作與藥廠布局意願。

IRPMA理事長胡耀中表示，台灣臨床試驗並非缺乏實力，而是卡在制度與流程。與澳洲、南韓、新加坡等國相比，台灣在法規與行政整合上仍有改善空間，建議建立跨部會一站式臨床試驗平台，整合審查流程、受試者招募、法規諮詢及資源媒合，以縮短試驗啟動時間，提升國際競爭力。

衛生福利部部長石崇良表示，近年第一期臨床試驗收案數呈現變動，可能影響用藥可近性。若新藥在開發過程中能納入台灣受試者，將有助排除族群差異，減少後續審查補件，縮短藥品上市至臨床使用的時間；同時，臨床試驗也可為尚無有效治療選擇的患者，提供更多可能性。

石崇良指出，政府已推動臨床試驗中心聯盟，目前集結31家醫院，朝聯合多中心與跨國合作模式發展，並透過整合審查與標準化流程，加速試驗推動。未來也將結合藥品查驗中心輔導機制，加快藥證審查時程，並在健保給付與藥價機制上提供誘因，鼓勵在台進行臨床試驗。

白皮書並提出一站、四力、五關鍵發展架構，包括建立一站式平台，強化法規力、人才力、國際力與數據力，並聚焦平台、人才、法規、數據與國際等關鍵要素，並以2035年臨床試驗量能成長2.5倍為目標。

此外，IRPMA指出，台灣臨床試驗另一大瓶頸在於受試者收案速度。現行雖已有臨床試驗資訊平台，但功能分散，未能有效整合，未來若能建立單一入口網站，公開試驗需求與納入條件，有助提升媒合效率，加速研究進行。

根據報告估算，台灣2024年生物技術服務產值為147.2億元，若臨床試驗量能進一步提升，每年可帶來330億元以上直接產值，並創造600個以上就業機會；另透過新藥導入與健康改善，間接可增加逾200億元經濟效益，整體產值上看500億元。

IRPMA強調，臨床試驗不僅是醫療創新基礎建設，也是台灣切入全球生醫價值鏈的重要節點。未來若能結合人工智慧與大數據應用，提升試驗效率與成功率，並培育臨床研究人才，將有助帶動精準醫療與數位健康產業發展，讓生醫產業成為台灣下一座護國群山。

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