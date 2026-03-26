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健康 > 心理精神

健康網》不是吃壞肚子 醫曝突然腹瀉恐與壓力有關

2026/03/26 15:38

不少學生只要接近考試前幾天，就會突然腸胃不舒服、突然拉肚子，不一定是感染的問題，也可能受壓力影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少學生只要接近考試前幾天，就會突然腸胃不舒服、突然拉肚子，不一定是感染的問題，也可能受壓力影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少學生只要接近考試前幾天，就會突然腸胃不舒服、突然拉肚子，或是上班族面試前，會有想上廁所的衝動。桃園文新診所院長戴曉芙指出，多數人一開始會誤以為感染或感冒，然而這些現象多與壓力引發的生理反應有關，一旦壓力長期存在，恐會影響自律神經與身體調節，需特別留意。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，門診裡偶爾會遇到一種情況：有些學生只要接近考試前幾天，就開始出現一些身體症狀，例如，腸胃不舒服、突然拉肚子，有時甚至會量到輕微體溫上升。一開始很多家長都會很緊張，以為是不是感染或感冒，但檢查之後，往往沒有明顯的感染跡象。

他接著說，不少人還有類似這樣的經驗：準備上台報告前，突然覺得心跳在胸口敲得很大聲；面試前，手心開始冒汗；坐在考場裡，題目還沒看完，卻突然很想上廁所。多數時候，這些反應只是身體在面對壓力時的一種自然機制。也就是說，當人感受到壓力時，大腦會啟動一套很古老的生理反應，叫做「戰或逃反應」。

什麼是「戰或逃反應」？戴曉芙說明在這個過程中，交感神經會被啟動，壓力荷爾蒙增加，身體會出現幾個常見變化，包括：心跳加快、呼吸變快、手心出汗、血流重新分配（肌肉增加、腸胃減少），這也是為什麼在壓力情境下，有些人會突然腸胃不舒服，甚至很想上廁所。

戴曉芙還提到，有些人會感覺身體變得比較熱，已有研究證實，在急性心理壓力下，自律神經變化可能影響體溫調節，讓體溫出現輕微上升。

戴曉芙總結，當身體出現腸胃不舒服、突然拉肚子等狀況時，不一定代表身體受到感染，而是身體正在快速調整，以應對外在壓力。這也意味著，身體往往比大腦更早察覺壓力的存在，並透過各種生理訊號作為提醒。

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