健康網》白髮狂冒停不住？ 專家警：越長越白恐缺5大營養

營養師孫語霙指出，長出白髮的原因，除了老化之外，也與營養攝取狀況息息相關，若日常飲食缺乏關鍵5大營養素，可能影響頭髮的黑色素生成，導致頭髮逐漸變白。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不到40歲白髮越來越多，未必只是遺傳或壓力所致。營養師孫語霙指出，長出白髮的原因，除了老化之外，也與營養攝取狀況息息相關，若日常飲食缺乏關鍵5大營養素，可能影響頭髮的黑色素生成，導致頭髮逐漸變白，甚至越長越白。

影響黑髮生成5種營養

孫語霙於臉書粉專「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文指出，年紀輕輕就滿頭白髮，你以為自己老了，其實可能是營養沒吃夠。她並推薦以下5種有助補充黑髮生成的關鍵食物，建議日常飲食可攝取：

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●牛肉：酪胺酸是製造黑色素的原料，攝取不足，頭髮就容易白。不能吃牛肉的人，可用雞肉、豬肉來補足。

●豬肝：B12和鐵有造血功能，能夠供應頭皮氧氣，懷孕或素食者特別容易缺乏。

●奇異果：維生素C能幫助抗氧化，保護毛囊、減少壓力，建議每天至少攝取2份水果才足夠。

●鮭魚：Omega-3可防止頭髮乾燥斷裂、對抗自由基攻擊。

●綜合堅果及穀粉：鋅、鐵等微量元素及B群，均有助於養氣及養分運送，每天至少吃1把堅果或一杯沖泡堅果飲，都是很好的做法。

此外，食藥署也曾於臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文說明，頭髮之所以看起來是黑色的，主要是由於「黑色素細胞」（Melanocyte）製造黑色素，當毛囊的黑色素細胞老化凋亡，依目前科學資料是無法再復活變年輕的。

因此，食藥署提醒，當頭髮變白時，其實是無法逆轉的，也別再相信有些養髮化粧品所宣稱的「逆白髮」、「黑髮青春還原」、「反轉白髮變黑髮」，這些養髮化粧品並不能夠讓頭髮黑回來。目前可讓白髮變黑髮且確定見效的方式，僅有染髮一途。

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