長照3.0拚無縫銜接 出院轉長照銜接期 力拚縮至2天

過去從出院到銜接長照服務約需要50天左右，去年已縮短至平均4天。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕長照3.0今（2026）年上路，以健康老化、在地安老、安寧善終為願景，衛福部長石崇良表示，過去從出院到銜接長照服務約需要50天左右，去年已縮短至平均4天，衛福部今年以出院銜接長照期間縮短至2天為目標，各醫院也都在積極努力中。

鑑於部分病人因意外或疾病癒後導致日常生活能力受損、出院返家就有長照服務的需要，為縮短長照服務申請等待時間，衛福部持續推動「出院準備銜接長照服務計畫」，截至2025年底計242家醫院參與。

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石崇良指出，民眾出院銜接長照服務平均日數，由51天降至4天；又因應2026年起推動長照3.0之八大計畫目標「積極長照復能，完善出院準備」，目標設定由現行平均4天再縮短至115年為平均2天。

另長照司為鼓勵醫院在患者住院期間，就先完成長照需要等級評估與簡易照顧計劃擬定，以利後續媒合長照服務，按照銜接長照服務天數，提供包裹式獎勵金，其中出院當天即可使用長照服務，每案最高可獲得2000元包裹式獎勵金。

此外，近期中東戰事持續延燒，石崇良表示，目前衛福部已持續盤點可能受衝擊的藥品包材、醫材，現階段皆有庫存，若未來塑膠原料仍可充分供應，生產就不會有太大疑慮，目前也已協調相關業者，優先將相關材料供應給藥品包材與醫材等。

石崇良提到，若塑膠原料供應問題持續，長期可能因油電漲價等其他生產成本增加，導致藥品與醫材價格波動，健保署已啟動調價機制，目前也接受業者所提成本分析，必要時會予以調升。

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