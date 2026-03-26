少子化衝擊血庫！ 24歲以下捐血比例跌破一成

青年完成首次捐血後獲頒成年證書。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣年輕族群捐血比例從11.19%降至8.26%，血庫面臨壓力。為因應少子化衝擊，政府下修捐血年齡至16歲，並推動捐血成年禮，吸引17至20歲族群投入，鼓勵青年培養習慣，穩定醫療用血來源。

在少子化與高齡化雙重夾擊下，台灣血庫正面臨前所未有的壓力。根據台灣血液基金會最新統計，24歲以下年輕族群的捐血比例持續下滑，從2022年的11.19%，降至2023年的10.86%、2024年的9.21%，直接跌破一成，2025年、最新一次統計，17到20歲是則低至8.26%，可見年輕血源出現明顯流失。

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血液基金會公關處處長王萱慧指出，人口結構改變是主因。少子化讓年輕人口基數縮小，高齡化則讓醫療用血需求增加，「需求變多、供給變少」，讓血庫壓力逐年升高。

為因應血荒，衛生福利部已於去年修法，將捐血年齡下限下修至16歲（須經家長同意），希望提早培養年輕世代的捐血習慣，讓「熱血文化」向下扎根。

台北捐血中心今在血液基金會舉辦「血寶寶轉大人－捐血成年禮」活動，鼓勵17至20歲青年將「人生第一袋血」視為成年的象徵。3位年輕學子在完成首次捐血後，由基金會董事長侯勝茂親自頒發「成年證書」，並贈送科普書籍與紀念禮物，象徵從被照顧者轉變為能夠幫助他人的「守護者」。

侯勝茂致詞時感性表示，當針頭扎入、血液流出的那一刻，「你不再只是被保護的人，而是擁有救人能力的人。」這就是成年的真正意義。

基金會執行長王宗曦則鼓勵青年善用數位工具，透過「愛捐血」LINE官方帳號，記錄捐血歷程、查詢下次捐血時間，讓善行不只是一次體驗，而能成為長期習慣。她指出，透過平台也能即時查詢捐血地點，甚至利用AI初步確認資格，降低民眾白跑一趟的情況，讓捐血更便利。

現場也邀請捐血者分享經驗。18歲的李同學坦言，第一次捐血「針扎下去有點痛」，但過程其實很順利，印象最深刻的是拍照時被大家圍觀的瞬間，有點害羞但也很特別。她表示，未來會考慮和朋友分享這次經驗，邀請更多人一起加入。李同學的母親則在一旁笑說，非常支持孩子捐血，「我們家有人曾經需要輸血，知道這件事有多重要，也希望孩子透過這次經驗學會給予。」

另一位皮同學則分享，因父母都在捐血中心工作，從小耳濡目染，這次在鼓勵下完成首次捐血，未來也打算固定參與，讓捐血成為生活的一部分。

台北捐血中心主任林敏昌表示，外界常認為年輕人是「螢幕世代」，但從今天的行動可以看見，他們其實是願意付出的「行動世代」。他強調，跨出第一次捐血的門檻並不容易，這不只是人生第一袋血，更是送給社會最珍貴的禮物。

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