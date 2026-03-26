健康網》朴敏英自曝為戲曾變紙片人 醫揭減重過瘦4警訊

南韓演員朴敏英曾為詮釋角色進行極端減重，一度瘦到37公斤，如同紙片人，引發外界憂心。（翻攝YouTube）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓演員朴敏英曾為詮釋角色進行極端減重，一度瘦到37公斤，如同紙片人，引發外界憂心。近日帶著新作亮相，逐漸恢復健康模樣，也讓不少支持她的觀眾感到放心。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾發文表示，過胖易影響健康，但若BMI小於18、1天吃少於1200大卡，也要注意可能會削弱免疫系統，增加感染風險，甚至出現貧血、骨質疏鬆問題。

朴敏英去年曾因身形過於消瘦、臉部明顯凹陷，引發健康疑慮。對此，她當時解釋，體態變化只是為了貼近戲劇角色設定，現已調整作息並維持規律飲食，整體狀態穩定回升。黃軒曾於臉書粉專提及，每日熱量攝取不足，易致身體無法獲取足夠的必需營養素，進而影響新陳代謝，削弱免疫系統，增加感染風險。

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此外，熱量限制過度會使身體陷入饑餓模式，造成肌肉流失，降低基礎代謝率。黃軒也指出，BMI低於18或每日攝取低於1200大卡者，更容易面臨健康問題，包括：骨質疏鬆、心臟病、貧血等。黃軒表示，研究顯示，嚴重熱量不足，和較高早逝風險相關，特別是體重已偏低個體中，持續低熱量攝取，可能會進一步破壞正常的荷爾蒙功能，影響生殖、心理健康。

黃軒強調，雖然熱量限制和間歇性斷食，被證明可以幫助減重和改善代謝健康，但過度的體重減少與更高的死亡風險相關。因此，保持適度的體重（BMI 18-24） 和一定的體脂率（男性15-25%、女性20-30%）更健康。

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