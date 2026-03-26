「168斷食法」減重要更有效 台大公衛新研究曝關鍵因素

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所副教授曾翎威今發表最新研究，限時進食有助改善代謝指標，吃對時間能讓效果更好。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕要改善體重與血糖，「限時進食」有正面影響，但「吃對時間」更是關鍵！台大公衛學院今發表最新研究指出，限時進食確實能改變包括體重、腰圍等多項代謝指標，而若是在晚上7時前完成進食動作，8週時間體重可望下降1公斤、腰圍減少3公分的效果，但相對的1天內進食時長拉得較久，最後一餐又結束較晚，整體代謝表現就會變得不理想。

民眾控制健康狀態常使用長時間斷食、間歇性斷食等方法，如168進食法（1天中16小時斷食、介入時間中位數為8週情況下）的「時間限制飲食（TRE）」就是熱門方式之一，但效果究竟如何？台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所副教授曾翎威率團隊整合全球41項隨機對照試驗、共2287名成人資料，針對不同時間限制飲食方式進行比較分析，得出最新發現。

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曾翎威指出，時下減重策略多樣化，當熱量控制的方式不一定能有效執行，間歇性斷食成為可嘗試的替代方案。團隊所蒐集的資料中，1天內進食時長少於12小時即算時間限制飲食，不過其中仍以168進食法為最多。但總體而言，限時進食相較於一般飲食習慣相比，確實有助於改善多項代謝指標，包括體重、身體質量指數、體脂肪、腰圍、收縮壓、空腹血糖、空腹胰島素與三酸甘油脂。

不過研究中還發現了更關鍵的因素，曾翎威表示，「吃的時間」會使限時進食的效果更顯著。研究團隊將限時進食依最後一餐時間分為較早完成進食（下午5點前）、中間時段完成進食（下午7點前）、較遲完成進食（下午7點後），發現較早及中間時段完成進食者，相較於較遲完成進食者，體重可以再下降1公斤、腰圍可以再減少3公分。

研究團隊進一步將「吃的時間」與「吃的長短」一起分析，曾翎威說，晚吃加上吃得較久，整體代謝表現通常最不理想。相反地，較早完成進食者，即使限時進食時長不是最短的情況下，仍可以展現較佳效果。因此，如果希望透過限時進食改善代謝健康，將進食時間安排在白天較早時段，會比單純縮短進食時長更有效。

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