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健康 > 心理精神

金錢管理異常恐是失智前兆 醫師籲及早介入

2026/03/26 11:04

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，失智初期，傷害最大的便是「財務管理失當」。（取自姜冠宇臉書）

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，失智初期，傷害最大的便是「財務管理失當」。（取自姜冠宇臉書）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，失智初期，傷害最大的便是「財務管理失當」。他說明，家屬若遇到五大警訊狀況，如算帳、規劃、判斷力變差，或容易被欺騙、出現反常金流等，就應定期檢視帳務紀錄，盡早介入。

姜冠宇指出，臨床上講的不是單純「理財差」，而是financial capacity（財務決策／管理能力）下降：一個人是否還能獨立處理自己的財務事務，而且做出的決定大致符合他一貫的利益。

他提到，共有五大警訊，第一，算帳與付款能力變差，例如看不懂帳單、找錢錯、重複付款、漏繳費、搞不清楚銀行對帳單；第二，預算與規劃能力變差，例如本來很會管帳，後來開始抓不住收支、金額概念混亂、月月超支；第三，判斷力變差，例如莫名其妙答應借款、捐款、投資、保證、授權，卻說不清理由或後果。

另外還有第四，容易被騙或被利用，例如把印章、密碼、帳戶、授權文件交給不該交的人；第五，出現反常消費或金流，例如信用卡突然很多新消費、家裡出現不明購物、帳戶款項不明減少。

姜冠宇指出，以上第一、第二項計算不清的類型，比較偏阿茲海默症，而第三、四、五項，如果看起來失去邊界、衝動型的，還要小心額顳葉型失智這一類。

姜冠宇提醒，一旦開始出現金錢管理警訊，可信任的家屬或法定代表就應定期檢視帳務紀錄，盡早介入，以避免財務濫用或民間常遇上的詐騙。此外，位居榮譽高位的高齡者若有決策能力疑義，越早面對、越早評估、越早建立代理與保護制度，越能保護本人，也保護公司與任何團體組織，對本人與周邊人都是實際好處。

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