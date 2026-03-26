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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

8成男童包莖屬正常發育！花蓮慈院醫警告：強行推開恐留疤

2026/03/26 10:36

楊筱惠醫師建議，家長應建立正確的隱私部位保護觀念，讓孩子了解僅有照顧者或專業醫師可以協助清潔與檢查，透過正確治療，讓孩子健康自在地成長。（花蓮慈濟醫院提供）

楊筱惠醫師建議，家長應建立正確的隱私部位保護觀念，讓孩子了解僅有照顧者或專業醫師可以協助清潔與檢查，透過正確治療，讓孩子健康自在地成長。（花蓮慈濟醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕校園健檢單常讓家長陷入焦慮，花蓮慈濟醫院兒童外科主治醫師楊筱惠指出，門診中常有家長因孩子的包皮問題前來求診，但臨床發現約8成小朋友屬於「生理性包莖」，這是正常發育過程。她提醒，若強行推開清洗，反而容易造成撕裂傷而留下疤痕，因此家長應帶領孩童正確辨認生理階段與病理徵兆，才能讓孩子健康、安心地成長。

楊筱惠醫師解釋，新生兒時期包皮與龜頭緊密貼合是正常發育現象，約九成孩童在三歲時龜頭可部分露出，至六、七歲時，多數男童包皮可自然推開。她提醒，日常僅需針對可推開範圍清潔，不需刻意翻開或強行清洗；而包皮下常見的「包皮垢」，其實是皮脂腺的分泌物，無須過度清除。

至於何種情況需要醫療介入，楊筱惠醫師指出，包括反覆發炎紅腫（陰莖包皮炎）、病理性包皮沾黏、排尿時包皮如水球般鼓起（排尿不順），或勃起時出現疼痛等情形。她強調，手術並非唯一選擇，臨床上多先以局部塗抹類固醇藥膏治療，約一個月可見效果；若效果不佳又符合病理性症狀，才會評估進行「包皮環切術」或自費「包皮槍」手術。

「這多半只是發育過程中的小問題，家長不用過度焦慮或責備孩子的好奇行為。」楊筱惠醫師建議，家長應建立正確的隱私部位保護觀念，讓孩子了解僅有照顧者或專業醫師可以協助清潔與檢查；若出現發炎或排尿異常，應及早就醫評估，透過正確治療，讓孩子健康自在地成長。也提醒，若是因為肥胖而導致的隱藏式陰莖，並不適合進行包皮切除，應該優先控制體重，改善運動及飲食習慣。

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